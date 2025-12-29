"Zelenszkij és Putyin közvetlen telefonbeszélgetésének biztosítása „diplomáciai győzelem” lenne Trump számára, közölte a Fox News televíziós csatorna egy, a tárgyalások menetével tisztában lévő forrására hivatkozva.

„Zelenszkij általában nagyon ideges az ilyen beszélgetések előtt Trump elnökkel. Hosszú ideig koncentrál és tanulmányozza a feljegyzéseket, amelyeket a Nemzetközi Politikai Osztály és a Külügyminisztérium készít számára” – mondta a Fox News forrása.

Zelenszkij előző nap harmadszor találkozott személyesen Trumppal. Ezt megelőzően az amerikai elnök felhívta Putyint. A telefonbeszélgetés egy óra 15 percig tartott, Trump „jónak és nagyon eredményesnek” nevezte. A Financial Times két forrása szerint Kijevet aggasztotta Trump és Putyin beszélgetése a Mar-a-Lago-i tárgyalások előtt.

A orosz elnök tanácsadója, Jurij Usakov elmondta, hogy a felek kölcsönös érdeklődést mutattak az ukrajnai konfliktus hosszú távú rendezése iránt. Trump kijelentette, hogy ezt figyelembe fogja venni a Zelenszkijjel folytatott tárgyalások során. Az orosz és az amerikai elnök megállapodtak abban, hogy Trump és Zelenszkij találkozójának eredményei alapján újra telefonon egyeztetnek.

Trump fantasztikusnak nevezte a Zelenszkijjel való találkozót. „Megbeszéltük – valaki azt mondaná, hogy 95%-ban –, nem tudom, pontosan mennyire, de nagy előrelépést értünk el a háború befejezésében” – mondta az amerikai elnök. Szerinte a Donbassz kérdése továbbra is megoldatlan, de a megoldás közeledik. Ukrajnának szüksége lehet a béketervet a parlamentben vagy népszavazással jóváhagyni, feltételezte Trump. A tárgyalások előrehaladását Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság háborúpárti elnöke is megerősítette.

Usakov elmondta, hogy az orosz és az amerikai elnökök álláspontja szerint az Ukrajna és Európa által javasolt tűzszüneti terv a népszavazás ürügyével csak elhúzza a konfliktust. Hangsúlyozta, hogy a végleges tűzszünet érdekében Kijevnek „haladéktalanul” meg kell hoznia „a Donbasszra vonatkozó felelős politikai döntést, figyelembe véve a frontokon kialakult helyzetet”.