Távozni készül diplomáciai posztjáról Valerij Zaluzsnij

Az Elnöki Hivatalhoz közel álló források szerint Zaluzsnij már hetekkel ezelőtt, egy kijevi látogatása során jelezte lemondási szándékát Volodimir Zelenszkij államfőnek. A beszámolók szerint a felek különböző pozíciókról egyeztettek – felmerült a miniszterelnöki tisztség és az Elnöki Hivatal vezetése is –, de a tábornok akkor nem mutatott érdeklődést ezek iránt – jelentette politikai és diplomáciai forrásokra hivatkozva a Radio NV. Az értesülések szerint a lépésre már január elején sor kerülhet, számol be a KárpátHír.

Egy másik forrás úgy véli, Zaluzsnij vissza akar térni Kijevbe, és amennyiben a körülmények nem változnak, döntését január 4-én vagy 5-én jelentheti be hivatalosan.