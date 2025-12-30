A fronton az ukrán hadsereg helyzete jelenleg „valóban nehéz, akárcsak tavaly” – idézte az Orosz Hírek Olekszandr Szirszkijt, az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, aki az ukrán 24-es csatornának adott interjút.

„Most már elmondhatjuk, hogy a helyzet valóban nehéz, akárcsak tavaly” – jegyezte meg.

Szírszkij az interjúban „türelmet és megértést” kért az ukrán polgároktól, és azt válaszolta, hogy „a háborúk úgyis véget érnek” és „béke lesz”. A főparancsnok reményét fejezte ki, hogy „ez igazságos béke lesz”, és hogy Ukrajna „képes lesz levonni az összes következtetést” és „figyelembe venni az összes hibát, hogy a világ legjobb országa” legyen.

Az előzményekhez tartozik, hogy a The Times című lap szerint az ukrán hadsereg 2026-ban emberi erőforrások és a morál hiányával szembesül. Az újságírók megjegyezték, hogy az erőszakos mozgósítás gyakorlata miatt sok hadköteles elmenekült az országból, és munkaerőhiányt is okozott a gazdaságban. A hadseregben a dezertálás is elterjedt.

A TASZSZ hírügynökség legutóbbi számításai szerint 2025-ben több mint 200 ezer katona dezertált vagy „szabadságra ment” az ukrán fegyveres erőkből. Az Orosz Védelmi Minisztérium kibővített ülésén december 17-én Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy a dezertőrök száma az Ukrán Fegyveres Erőkben „százezrekben mérhető”. Az ukrán Strana.ua című lap a jelenség okai között a katonák fizetését jelölte meg, amely az alapélelmiszerekre sem elegendő.

Korábban egy amerikai tábornok felszólította Ukrajnát, hogy küldjön nőket is a frontra.