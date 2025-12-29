Zelenszkij korábban azt mondta, nem lesz tűzszünet, de úgy tűnik, a szükség nagy úr.

Az Oroszország által megszállt Zaporizsjai atomerőmű közelében található távvezetéken komoly javítási munkálatokba kezdtek, miután a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) közvetítésével újabb helyi fegyverszünetet kötöttek a harcban álló felek – írta meg a Pravda értesülései alapján a Mandiner.

Az ügynökség főigazgatója mindkét félnek megköszönte, hogy beleegyeztek az új, ideiglenes tűzszünetbe az áramátvitel helyreállítása érdekében, hozzájárulva a nukleáris biztonsághoz.

A javítási munkálatok állítólag néhány napig fonak tartani.

A Pravda emlékeztetett: „Zelenszkij korábban megjegyezte, hogy a fegyverszünetről szóló tárgyalások során Oroszország és Ukrajna között a zaporizsjai atomerőmű kérdésében sem jutottak egyezségre, és kijelentette, hogy amennyiben az erőmű az oroszok kezében marad, akkor nem lesz tűzszünet.”

Úgy tűnik azonban, hogy a javítási munkálatok kiemelt jelentősége, és a nukleáris katasztrófa fenyegetése még Zelenszkij makacsságát is megszelídítette.