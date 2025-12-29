2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Részleges fegyverszünetet kötött Oroszország és Ukrajna

Hogy elkerüljék a nukleáris katasztrófát

MH
 2025. december 29. hétfő. 13:48
Megosztás

Zelenszkij korábban azt mondta, nem lesz tűzszünet, de úgy tűnik, a szükség nagy úr.

Részleges fegyverszünetet kötött Oroszország és Ukrajna
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/The 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade/Iryna Rybakova

Az Oroszország által megszállt Zaporizsjai atomerőmű közelében található távvezetéken komoly javítási munkálatokba kezdtek, miután a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) közvetítésével újabb helyi fegyverszünetet kötöttek a harcban álló felek – írta meg a Pravda értesülései alapján a Mandiner.

Az ügynökség főigazgatója mindkét félnek megköszönte, hogy beleegyeztek az új, ideiglenes tűzszünetbe az áramátvitel helyreállítása érdekében, hozzájárulva a nukleáris biztonsághoz.

A javítási munkálatok állítólag néhány napig fonak tartani.

A Pravda emlékeztetett: „Zelenszkij korábban megjegyezte, hogy a fegyverszünetről szóló tárgyalások során Oroszország és Ukrajna között a zaporizsjai atomerőmű kérdésében sem jutottak egyezségre, és kijelentette, hogy amennyiben az erőmű az oroszok kezében marad, akkor nem lesz tűzszünet.”

Úgy tűnik azonban, hogy a javítási munkálatok kiemelt jelentősége, és a nukleáris katasztrófa fenyegetése még Zelenszkij makacsságát is megszelídítette.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink