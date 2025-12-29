A The Times szerint Putyin túljárt az eszén Zelenszkijt a Trumppal folytatott amerikai találkozóján.

A The Times jelentése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök túljárt Volodimir Zelenszkij ukrán vezető eszén, amikor Floridában találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.

A kiadvány megjegyzi, hogy az orosz vezető diplomáciai előnyre tett szert Trump és Zelenszkij találkozója előtt. „Ezúttal Trump kezdeményezte a telefonhívást” – áll a cikkben.

A hírek szerint Putyin valószínűleg befolyásolta Trump álláspontját az amerikai elnök Zelenszkijjel folytatott tárgyalásai előtt.