Putyin túljárt Zelenszkij eszén
Diplomáciai előny
Vlagyimir Putyin
Fotó: AFP/Pool/Mikhail Tereshchenko
A The Times jelentése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök túljárt Volodimir Zelenszkij ukrán vezető eszén, amikor Floridában találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.
A kiadvány megjegyzi, hogy az orosz vezető diplomáciai előnyre tett szert Trump és Zelenszkij találkozója előtt. „Ezúttal Trump kezdeményezte a telefonhívást” – áll a cikkben.
A hírek szerint Putyin valószínűleg befolyásolta Trump álláspontját az amerikai elnök Zelenszkijjel folytatott tárgyalásai előtt.