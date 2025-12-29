Elégedettek az uniós vezetők a mar-a-lagói egyeztetéssel

Pozitívan értékelték az európai állam- és kormányfők a Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közötti találkozót, valamint az azt követő széles körű egyeztetést.

Alexander Stubb finn elnök tájékoztatása szerint a több mint egyórás videókonferencián a felek a háború lezárásához szükséges konkrét lépéseket vitatták meg. A megbeszélésen részt vett Emmanuel Macron francia és Karol Nawrocki lengyel elnök, Keir Starmer brit, Giorgia Meloni olasz, Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, valamint a NATO és az Európai Bizottság vezetői is.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke „észrevehető előrelépésről” számolt be, míg Dick Schoof holland kormányfő szerint Washingtonból „sokat ígérő jelek” érkeznek. Schoof hangsúlyozta: most Oroszországon a sor, hogy bizonyítsa békekészségét.

Lengyel és francia reakciók

Karol Nawrocki lengyel elnök kiemelte Varsó stratégiai szerepét, emlékeztetve arra, hogy a rzeszówi repülőtér a segélyek több mint 90 százalékának tranzitpontja. Nawrocki szerint a békeszerződés aláírásakor Lengyelország álláspontja döntő jelentőségű lesz, és üdvözölte az amerikai fél elszántságát.

Emmanuel Macron francia elnök bejelentette: január elején Párizsban ülnek össze a „hajlandók koalíciójának” tagállamai. A találkozó célja annak meghatározása, hogy az egyes országok milyen mértékben járulnak hozzá Ukrajna biztonsági garanciáihoz - írja a KárpátHír.