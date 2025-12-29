Külföld
Öt év után újra beszélhet egymással Zelenszkij és Putyin
Diplomáciai áttörés
Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin
Fotó: AFP/Ozan Kose, AFP/Pool/Vyacheslav Prokofyev
A Fox News forrásai szerint a két vezető közötti közvetlen kapcsolatfelvétel megszervezése „diplomáciai győzelem” lenne Donald Trump amerikai elnök számára. Zelenszkij és Putyin legutóbb 2020. július 26-án, még a teljes körű invázió előtt beszélt egymással telefonon.
A lapnak nyilatkozó bennfentes arról is beszámolt, hogy az ukrán államfő „általában nagyon ideges” a Trumppal folytatott hasonló beszélgetések előtt. A forrás szerint Zelenszkij ilyenkor hosszan koncentrál, és alaposan tanulmányozza a külügyminisztérium és a külpolitikai tanácsadók által készített feljegyzéseket.