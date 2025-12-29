Öt év után újra beszélhet egymással Zelenszkij és Putyin

Több mint öt év szünet után ismét közvetlenül beszélhet egymással telefonon Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök a Mar-a-Lagóban lezajlott tárgyalások eredményeként.

A Fox News forrásai szerint a két vezető közötti közvetlen kapcsolatfelvétel megszervezése „diplomáciai győzelem” lenne Donald Trump amerikai elnök számára. Zelenszkij és Putyin legutóbb 2020. július 26-án, még a teljes körű invázió előtt beszélt egymással telefonon.

A lapnak nyilatkozó bennfentes arról is beszámolt, hogy az ukrán államfő „általában nagyon ideges” a Trumppal folytatott hasonló beszélgetések előtt. A forrás szerint Zelenszkij ilyenkor hosszan koncentrál, és alaposan tanulmányozza a külügyminisztérium és a külpolitikai tanácsadók által készített feljegyzéseket.