A Washington Post szerkesztőbizottsága leleplezte az államosított rendszerek mítoszát a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálatról szóló csípős rovatában, amely arra kéri a beteg embereket, hogy maradjanak távol a kórházaktól, mivel a rendszer küzd az alapvető ellátás nyújtásával.

Az NHS évek óta folyamatos vészhelyzetben van. Ez volt a helyzet a világjárvány előtt is, és azóta csak rosszabb lett. A kórházi folyosók túlzsúfolódnak, és a rutinszerű beavatkozások elmaradnak egy katasztrofális esemény miatt, amelyet közismert nevén „télnek” neveznek. Ez minden évben bekövetkezik, mégis a rendszer, az éves finanszírozásnövekedés ellenére, valahogy még mindig képtelen megbirkózni a helyzettel.

Egy kampány indult, hogy az ünnepek alatt távol tartsák az embereket a kórházaktól, és arra kérik a lakosságot, hogy keressenek más kezelési módokat a „kevésbé súlyos” sérülések és betegségek esetén. A brit sajtó az üzenetküldést a „Covid-korszakbeli otthonmaradási felhívásokhoz” hasonlítja, amelyek során arra kérték az ellátásra szoruló betegeket, hogy kerüljék el az egészségügyi intézményeket az „NHS” védelme érdekében.

A sztrájkok és a hiányok miatt a brit kórházak rémálommá váltak:

Novemberben mintegy 50 468 ember várakozott 12 órát vagy többet a sürgősségi osztályokon, gyakran a folyosókon lévő bevásárlókocsikon. Ez a valaha feljegyzett legmagasabb érték az évnek ebben az időszakában. Novemberben mintegy 2,35 millió ember fordult meg a sürgősségi osztályokon, ami a hónap valaha feljegyzett legmagasabb értéke.