Ország-világ előtt esett egymásnak Nawrocki és Trusk

RMF szerint Nawrocki és Tusk politikai témákról vitatkoztak, majd jó éjszakát kívántak..

Az RMF 24 rádió beszámolója szerint Karol Nawrocki lengyel elnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X közösségi média platformon vitatta meg politikáról és történelemről szóló véleményét.

„Nawrocki ismét a Nyugatot nevezte Lengyelország fő fenyegetésének. Ez a lényege az Európa-ellenes blokk (...) és koalíciónk közötti vitának. Ez egy halálosan komoly vita, a vita az értékeinkről, a biztonságunkról, a szuverenitásunkról. Kelet vagy Nyugat” – írta Tusk az oldalán.

Nawrocki reakciója azonnali volt. „Nehéz elhinni, hogy ugyanazon a tanszéken végeztünk – történelem szakon. Boleszław Vitézt vádolja azzal, hogy keleten és nyugaton is harcolt, a nagy-lengyelországi lázadókat pedig azzal, hogy Lengyelországért harcoltak a németek ellen (akik szintén a Nyugat részét képezték)?” – válaszolta Nawrocki, Lengyelország első királyára, I. Boleszławra utalva, aki a Szent Római Birodalom és a Kijevi Rusz német császárai, valamint a 18., 19. és 20. századi lengyel függetlenségért harcoló harcosok ellen harcolt.

Nawrocki azt is kijelentette, hogy Tusk "szándékosan provokál konfliktust", de a kiadvány végén szép vasárnapot kívánt a lengyel kormányfőnek.

„Jó éjszakát” – zárta le a szóváltást Nawrocki.