Vasárnap az ukrán elnök Trump elnökkel tárgyalt az ukrajnai béke tervéről. A sajtótájékoztatón azonban kiderült, hogy alig történt előrelépés.

Oroszország reagált Donald Trump amerikai elnök és ukrán kollégája, Volodimir Zelenszkij találkozójára. Ezt megelőzően Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

„Az a benyomásom, hogy valami változás van készülőben” – írta Telegramon Konstantin Kosacsov, a Föderációs Tanács alelnöke és Oroszország egyik legismertebb külpolitikai szakértője, számol be a focus.de. Emellett dicsérte az USA álláspontját.

Kosacsov támadta Európát. „Egy dolog világos: a konfliktus rendezésének kulcsa Oroszország és az USA kezében van. Az európaiak továbbra is rosszindulatúan viselkednek, Zelenszkij pedig idegesen cigarettázik a pálya szélén.”

A valódi tárgyalási folyamatot a Trump–Putyin telefonbeszélgetés indította el. Az Európa és Ukrajna közötti tárgyalásokat viszont értéktelennek minősítette.