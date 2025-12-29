2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Oroszország válasza az USA-Ukrajna csúcstalálkozóra

„Az európaiak továbbra is rosszindulatúak lesznek”

MH
 2025. december 29. hétfő. 10:46
Megosztás

Vasárnap az ukrán elnök Trump elnökkel tárgyalt az ukrajnai béke tervéről. A sajtótájékoztatón azonban kiderült, hogy alig történt előrelépés.

Oroszország válasza az USA-Ukrajna csúcstalálkozóra
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös sajtótájékoztatója a Mar-a-Lagoban, Palm Beach-en, Floridában
Fotó: Getty Images via AFP/Joe Raedle

Oroszország reagált Donald Trump amerikai elnök és ukrán kollégája, Volodimir Zelenszkij találkozójára. Ezt megelőzően Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

„Az a benyomásom, hogy valami változás van készülőben” – írta Telegramon Konstantin Kosacsov, a Föderációs Tanács alelnöke és Oroszország egyik legismertebb külpolitikai szakértője, számol be a focus.de. Emellett dicsérte az USA álláspontját.

Kosacsov támadta Európát. „Egy dolog világos: a konfliktus rendezésének kulcsa Oroszország és az USA kezében van. Az európaiak továbbra is rosszindulatúan viselkednek, Zelenszkij pedig idegesen cigarettázik a pálya szélén.”

A valódi tárgyalási folyamatot a Trump–Putyin telefonbeszélgetés indította el. Az Európa és Ukrajna közötti tárgyalásokat viszont értéktelennek minősítette.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink