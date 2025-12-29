Orosz tengeralattjáró Nagy-Britannia partjainál

Orosz tengeralattjárók és kémhajók titokban térképezik a Nagy-Britannia körüli víz alatti infrastruktúrát. A brit kormány fokozott biztonsági intézkedésekkel reagál és lehetséges szabotázsaktusokra figyelmeztet.

A brit kormány riasztó tevékenységeket fedezett fel orosz tengeralattjárók és kémhajók részéről a brit vizeken. A Sunday Time szerint egy orosz tengeralattjárót és a Jantar kutatóhajót figyelték meg, amint kritikus víz alatti infrastruktúrát, köztük gázvezetékeket és adatkábeleket térképeztek fel a brit és az ír partok közelében.

Oroszország fokozza víz alatti tevékenységeit

Sir Gwyn Jenkins tábornok, a Királyi Haditengerészet első tengernagya szerint az orosz műveletek a brit vizeken az elmúlt két évben 30 százalékkal nőttek. Jenkins a Sunday Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy különösen aggasztóak a víz alatti események.

Oroszország egyre többet fektet be elit mélytengeri tengeralattjáró-divíziójába, a GUGI-ba, amely víz alatti szabotázsról és kémkedésről ismert. A brit kormány attól tart, hogy Oroszország célzottan térképezi fel a tengeralatti kábeleket és csővezetékeket, hogy konfliktus esetén szabotálhassa azokat.

Az orosz „Jantar” speciális hajó a Kreml egyik legfontosabb kémhajója, és a NATO folyamatos megfigyelése alatt áll. IMAGO / Russian Look

Nagy-Britannia fokozott éberséggel reagál

A brit védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy tisztában van az Oroszország által jelentett fenyegetéssel, és intézkedéseket hoz az ország biztonságának garantálása érdekében. „Látjuk, amit csináltok, tudjuk, mit csináltok, és nem fogunk habozni megvédeni országunkat” – nyilatkozta a minisztérium szóvivője az Independent szerint.

Ezekkel a fenyegetésekkel szembeni védekezés érdekében a brit kormány jelentősen megnövelte a védelmi kiadásokat, és azt tervezi, hogy 2027-re a bruttó hazai termék 2,5 százalékára emeli azokat.

Oroszország kihasználja Írország katonai semlegességét

A Sunday Times szerint Oroszország megpróbálhatja kihasználni Írország katonai semlegességét, hogy növelje jelenlétét a brit vizek közelében. Az ír kormány már intézkedéseket hozott kritikus infrastruktúrájának védelmére, és szorosan együttműködik az EU-partnereivel és Nagy-Britanniával.

Micheál Martin ír miniszterelnök figyelmeztetett a lehetséges szabotázsok következményeire: „Társadalmunk és modern gazdaságunk a tengeralatti infrastruktúránk biztonságától függ.”