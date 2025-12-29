Óriási pofont kapott Macron

Bár a francia elnök korábban többször is élesen kritizálta Orbán Viktort és Giorgia Melonit, most csak az ő támogatásukkal tudta megakadályozni a szabadkereskedelmi egyezmény aláírását.

A Le Figaro elemzése szerint Emmanuel Macron francia elnök csak Giorgia Meloni olasz és Orbán Viktor magyar miniszterelnök támogatásával tudta elérni a Mercosur szabadkereskedelmi egyezmény aláírásának halasztását, amelyet a francia gazdák hevesen elleneztek – írja a Mandiner.

A Il Giornale cikke kritikus hangvételben mutatja be Macron helyzetét, aki most átmeneti szövetséget kötött korábban bírált nacionalista vezetőkkel.

Guillaume Tabard publicista kiemeli, hogy Macron ezzel ideiglenesen enyhítette a hazai feszültségeket, de ez az „ideológiai pofon” rávilágít vezetői gyengeségére. Meloni és Orbán álláspontja szerint az egyezmény nem nyújt kellő védelmet az európai agráriumnak; többek között hormonkezelt húsok és olcsó dél-amerikai termékek miatt aggódnak.