Külföld

Olaszország fokozatosan elfordul Ukrajnától?

Katonai támogatás nélkül

MH
 2025. december 29. hétfő. 18:19
Az olasz kormány a La Repubblica értesülései szerint rendeletet tervez jóváhagyni Ukrajna 2026-os támogatásának folytatásáról, de a katonai támogatás említése nélkül.

A kiadvány szerint a szöveg nem említ „katonai” segélyt. A rendelet „felszerelések, anyagok és eszközök, logisztikai, orvosi és polgári célokra összpontosítva” szállítására utal. Az új rendelet azonban azt is megjegyzi, hogy a segély célja a „légi- és rakétatámadások, valamint a pilóta nélküli repülőgépek elleni védelem”.

Emlékeztetőül, Olaszország korábban is aktív katonai segítséget nyújtott Kijevnek. A 2022 óta elfogadott korábbi rendeletek az anyagokat és felszereléseket „katonai”-ként minősítették. A kormánykoalíció Liga pártja azonban jelenleg ellenzi a további katonai segélyeket. A jelenlegi rendeletet várhatóan az év végére fogadják el, de jóváhagyását korábban elhalasztották. A kérdésről 2026 elején szavaznak a parlamentben.

