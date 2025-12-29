2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Embertelen körülményekről beszéltek az ukrán katonák

Már nem volt mivel harcolni

MH
 2025. december 29. hétfő. 17:43
Megosztás

Az utolsó Mirnográdban megadásra kényszerült ukrán harcosok elmondták, milyen volt számukra az utóbbi pár hónap.

Embertelen körülményekről beszéltek az ukrán katonák
Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Dmytro Smolienko

A Mash Telegram-csatorna az orosz katonák beszámolói alapján írja: az ukrán katonák a város északi részén három lakónegyedet tartottak ellenőrzésük alatt. Többségük tengerészgyalogos volt, akiknek az utolsó időszakban patkányt is kellett enniük. Közel két hónapon át voltak körbezárva utánpótlás nélkül.

A beszámoló szerint amint az orosz hadsereg megszilárdította pozícióit a város északi részén, az ukránok még elméleti esélyt sem kaptak utánpótlásra a parancsnokság pedig megtagadta az evakuálásukat - írta a hirado.hu.

„Az ukrán erők az áttörési kísérleteket már egy hónapja feladták. Akik megadták magukat, azt mondták: már semmivel nem tudtak harcolni”.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink