Az utolsó Mirnográdban megadásra kényszerült ukrán harcosok elmondták, milyen volt számukra az utóbbi pár hónap.

A Mash Telegram-csatorna az orosz katonák beszámolói alapján írja: az ukrán katonák a város északi részén három lakónegyedet tartottak ellenőrzésük alatt. Többségük tengerészgyalogos volt, akiknek az utolsó időszakban patkányt is kellett enniük. Közel két hónapon át voltak körbezárva utánpótlás nélkül.

A beszámoló szerint amint az orosz hadsereg megszilárdította pozícióit a város északi részén, az ukránok még elméleti esélyt sem kaptak utánpótlásra a parancsnokság pedig megtagadta az evakuálásukat - írta a hirado.hu.

„Az ukrán erők az áttörési kísérleteket már egy hónapja feladták. Akik megadták magukat, azt mondták: már semmivel nem tudtak harcolni”.