Miért olyan értékes Grönland?

Időnként felmerül Grönland fontossága. Trump rendszeresen hangsúlyozza a terület fontosságát. Az amerikai elnök nem tett le a terület megszerzéséről. Utánajártunk, hogy miért annyira fontos ez a terület az amerikai adminisztráció számára.

Donald Trump számára Grönland nem magát a szigetet jelenti, hanem stratégiai előnyt. Az érdeklődésének több, egymással összefüggő oka is van.

Grönland a sarkvidéki térség közepén fekszik, közel az Észak-Amerika és Európa közti legrövidebb légi és tengeri útvonalakhoz. Az Egyesült Államoknak már most is van ott katonai jelenléte (pl. a thulei légibázis), ami korai rakéta-észlelésre alkalmas és megerősíti Amerika jelenlétét az Arktisz térségében.

Ez különösen fontos az olyan versenytársakkal szemben, mint Oroszország és Kína, amelyek szintén növelik sarkvidéki aktivitásukat.

Az olvadó jég miatt megnyíló északi útvonalak lerövidítik az Európa–Ázsia közti szállítást és csökkentik a hagyományos útvonalaktól (pl. Szuezi-csatorna) való függést. Grönland ebben kulcslogisztikai pozícióba kerülhet.

Trump üzleti szemlélettel közelített a kérdéshez. A területet megvásárolni szerinte hosszú távú befektetés. Bár a javaslatot Dánia és Grönland határozottan elutasította, a téma rávilágított az USA sarkvidéki ambícióira.

A klímaváltozás miatt egyre hozzáférhetőbbek Grönland ásványkincsei. A szigeten rengeteg ritkaföldfém, urán, vasérc valamint potenciális olaj- és gázkészlet van. Ezek stratégiai jelentőségűek az amerikai ipar és technológia számára.

Grönland ásványkincsei jelentősek, de fontos tudni, sok lelőhely feltárási vagy előkészítési fázisban van, ezért a mennyiségek gyakran becslések, nem biztos készletek. Ennek ellenére stratégiai szempontból kiemelkedők.

Grönland az egyik legnagyobb potenciális ritkaföldfém-forrás a Nyugaton. Olyanok vannak a területén, mint a neodímium, prazeodímium és diszprózium, amiket az elektromos autók, a szélturbinák és a katonai technológia során is fel tudnak használni. A becsült készlet több tízmillió tonna ritkaföldfém-oxidot tartalmazó érc. Jelentős lelőhely: Kvanefjeld (Kuannersuit). Ezeknek stratégiai jelentőségük van, ugyanis csökkentheti a Nyugat függőségét Kínától, amely ma dominálja a globális ellátást.

Grönlandon az egyik legnagyobb feltáratlan uránkészlet található. Gyakran ritkaföldfémekkel együtt fordul elő. A becsült készlet: ~500–600 ezer tonna urán. Politikai vita tárgya, mert a bányászat környezeti kockázatokat tartalmazhat.

Grönlandon nagy tisztaságú vasérctelepek is vannak. A becsült készlet: ~1–2 milliárd tonna. Elsősorban exportcélokra lenne alkalmas.

Grönland további fontos fémeket is rejt. A területén van cink és ólom több millió tonnás nagyságrendben, nikkel és kobalt, ami kell az akkumulátorgyártáshoz, A titán a repülőgép- és hadiipar számára lenne fontos, de vannak kisebb, de gazdaságilag érdekes arany lelőhelyek is.

Olaj és földgáz is van Grönlandon tenger alatt. A becsült mennyisége több milliárd hordó olajegyenérték. Jelenleg gazdasági és környezetvédelmi okokból nem termelik ki

Annak ellenére, hogy Grönland gazdag ásványkincsekben az extrém éghajlat, a magas infrastruktúra-költségek, a környezetvédelmi aggályok, valamint a politikai ellenállás Grönland és Dánia részéről jelentősen lassítják a kitermelést.

Ezen értékek összessége jól mutatja, hogy miért is annyira fontos Trump számára ez a sziget. Az is nyilvánvaló, hogy az amerikai elnök nem fogja feladni a küzdelmet Grönlandért.