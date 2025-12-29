2026. január 8., csütörtök

Megváltozott Észtország álláspontja Oroszországról

Mégsem lesz támadás?

MH
 2025. december 29. hétfő. 18:54
Nincsenek arra utaló jelek, hogy Oroszország megtámadná a balti államokat – mondta Kaupo Rosin, az Észt Külügyi Hírszerző Szolgálat vezetője.

Képünk illusztráció
Fotó: Northfoto

Szerinte az ország hírszerző szolgálatainak nincs információjuk Oroszország balti köztársaságok elleni agressziós terveiről.

„Ma azt látjuk, hogy Oroszországnak jelenleg nincs szándékában megtámadni egyetlen balti országot sem, vagy a NATO egészét… Továbbra is egyértelmű, hogy Oroszország tiszteletben tartja a NATO-t, és jelenleg igyekszik elkerülni minden nyílt konfliktust” — mondta.

Rosin azt is megjegyezte, hogy Moszkva mindent megtesz annak érdekében, hogy minimalizálja az ezekkel az országokkal való esetleges katonai konfliktus veszélyét, és figyelemmel kíséri a drónok repülési útvonalait.

