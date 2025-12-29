Megváltozott Észtország álláspontja Oroszországról

Nincsenek arra utaló jelek, hogy Oroszország megtámadná a balti államokat – mondta Kaupo Rosin , az Észt Külügyi Hírszerző Szolgálat vezetője.

Szerinte az ország hírszerző szolgálatainak nincs információjuk Oroszország balti köztársaságok elleni agressziós terveiről.

„Ma azt látjuk, hogy Oroszországnak jelenleg nincs szándékában megtámadni egyetlen balti országot sem, vagy a NATO egészét… Továbbra is egyértelmű, hogy Oroszország tiszteletben tartja a NATO-t, és jelenleg igyekszik elkerülni minden nyílt konfliktust” — mondta.

Rosin azt is megjegyezte, hogy Moszkva mindent megtesz annak érdekében, hogy minimalizálja az ezekkel az országokkal való esetleges katonai konfliktus veszélyét, és figyelemmel kíséri a drónok repülési útvonalait.