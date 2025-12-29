Magyarország példáját követni kell

A Gazeta Wyborcza cikke Adam Andruszkiewicz politikai pályafutását és kinevezését mutatja be Karol Nawrocki elnöki hivatalának leendő helyettes vezetőjeként – írja a Mandiner.

Nawrocki szerint Andruszkiewicz fiatal kora ellenére tapasztalt parlamenti képviselő, aki jelentős szerepet játszott a kampány sikerében, és lengyel szívvel fog dolgozni az elnöki hivatalban.

A cikk kitér arra is, hogy Andruszkiewicz korábban példaképének nevezte Orbán Viktort, Magyarország politikáját pedig követendő útnak tartotta.