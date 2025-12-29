2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Magyarország példáját követni kell

Történelmi fordulatot hozhat Lengyelország új kulcsembere

MH
 2025. december 29. hétfő. 10:54
Megosztás

Adam Andruszkiewicz fiatal kora ellenére tapasztalt parlamenti képviselő, aki jelentős szerepet játszott Karol Nawrocki kampányának sikerében.

Magyarország példáját követni kell
Karol Nawrocki, Lengyelország elnöke
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Alexi J. Rosenfeld

A Gazeta Wyborcza cikke Adam Andruszkiewicz politikai pályafutását és kinevezését mutatja be Karol Nawrocki elnöki hivatalának leendő helyettes vezetőjeként – írja a Mandiner.

Nawrocki szerint Andruszkiewicz fiatal kora ellenére tapasztalt parlamenti képviselő, aki jelentős szerepet játszott a kampány sikerében, és lengyel szívvel fog dolgozni az elnöki hivatalban.

A cikk kitér arra is, hogy Andruszkiewicz korábban példaképének nevezte Orbán Viktort, Magyarország politikáját pedig követendő útnak tartotta.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink