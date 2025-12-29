Magyarország érdeke Trump béketerve

„Ha Donald Trump nem téríti le az Egyesült Államokat a háborúpárti útról, már ma egy NATO–Oroszország-konfliktussal kellene szembenéznünk – Magyarország érdeke, hogy támogassa az amerikai béketörekvést!” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs a Facebookon közzétett videójában kiemelte: a Biden-kormányzat egyik utolsó lépése volt annak kilátásba helyezése a NATO-csúcson, hogy Ukrajna akkor is megkaphatná a NATO-tagságot, ha a háború még nem zárul le. Szerinte ez egyet jelentene azzal, hogy a Nyugat közvetlenül is belekeveredik az Oroszországgal való fegyveres konfliktusba.

„Akkor már egy NATO és Oroszország közötti háborúban lennénk benne, ha ez bekövetkezik” - hangsúlyozta Orbán Balázs.

A politikus szerint az, hogy még mindig viszonylagos nyugalom van, és sok magyar „háborús riogatásról” beszél, csak azért van, mert Donald Trump közölte, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja.

„és minden nap azon dolgozik az elnöki adminisztráció, hogy megpróbálja rávenni a két felet, hogy változtassák meg eredeti szándékukat, és ne folytassák a háborút, hanem egyezzenek meg. Ez egy bonyolult, nehéz művelet. Tehát nyilvánvaló, hogy Magyarország számára mi az érdek, azt a politikát kell támogatni, amit ő képvisel” - tette hozzá.