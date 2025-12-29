Macron csúcstalálkozót szervez Ukrajna megsegítésére

2026. január 8., csütörtök

Külföld

Ukrajna szövetségesei január elején találkoznak Párizsban

MH
 2025. december 29. hétfő. 13:55
Azok az országok, amelyek készek fokozni Ukrajna támogatását, január elején csúcstalálkozót tartanak 2026-ban – jelentette be a közösségi médiában Emmanuel Macron francia elnök.

Emmanuel Macron
Fotó: NurPhoto via AFP/Nicolas Economou

A találkozón véglegesen meghatározzák az egyes országok konkrét hozzájárulását Kijev biztonsági garanciáinak biztosításához. Macron hozzátette, hogy az európai államokkal együtt az Egyesült Államok és Ukrajna elnökei, Donald Trump és Volodimir Zelenszkij is a béke elérése érdekében dolgoznak.

"Összegyűjtjük a hajlandók koalíciójának országait (...) annak megállapítására, hogy minden egyes egyén konkrét részvétele van-e" – írta Macron, számol be a focus.de. Ő és más európai vezetők vasárnap telefonon beszéltek Volodimir Zelenkij ukrán elnökkel és Donald Trump amerikai elnökkel.

Az önkéntesek koalíciója, amelyek az Ukrajna biztonsági garanciáit tárgyalják az esetleges tűzszünet után Oroszországgal való esetleges tűzszünet után, mintegy 30, főként európai államból áll.

