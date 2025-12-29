Levest küldött Ukrajnába XIV. Leó pápa

„100 000 ételkészlet, amelyek egy kis víz hozzáadásával tápláló csirke- és zöldséglevesekké alakulnak.” – áll az üzenetben.

A koreai Samyang Foods vállalat három, humanitárius segélyt szállító teherautóját a bombázás által leginkább sújtott régiókba irányították át, „ahol nincs áram, nincs víz és nincs fűtés”.

Konrad Krajewski bíboros hangsúlyozta, hogy Leó pápa „nemcsak a békéért imádkozik, hanem arra is törekszik, hogy közel legyen a szenvedő családokhoz”. A humanitárius segítséget „a via dolorosa (latinul „a bánat vagy szenvedés útja”) útján utazó családok támogatásának gesztusának” is nevezte.

