Levest küldött Ukrajnába XIV. Leó pápa

„Nemcsak a békéért imádkozik, hanem arra is törekszik, hogy közel legyen a szenvedő családokhoz”

MH
 2025. december 29. hétfő. 19:18
XIV. Leó pápa három teherautónyi humanitárius segélyt adományozott Ukrajna régióinak, köztük 100 000 adag száraz levest. Erről a Szentszék sajtóosztálya számolt be.

Levest küldött Ukrajnába XIV. Leó pápa
XIV. Leó pápa
Fotó: NurPhoto via AFP/Massimo Valicchia

„100 000 ételkészlet, amelyek egy kis víz hozzáadásával tápláló csirke- és zöldséglevesekké alakulnak.” – áll az üzenetben.

A koreai Samyang Foods vállalat három, humanitárius segélyt szállító teherautóját a bombázás által leginkább sújtott régiókba irányították át, „ahol nincs áram, nincs víz és nincs fűtés”.

Konrad Krajewski bíboros hangsúlyozta, hogy Leó pápa „nemcsak a békéért imádkozik, hanem arra is törekszik, hogy közel legyen a szenvedő családokhoz”. A humanitárius segítséget „a via dolorosa (latinul „a bánat vagy szenvedés útja”) útján utazó családok támogatásának gesztusának” is nevezte.

