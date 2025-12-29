Külföld
Látni Oroszország győzelmének feltételeit
Tusk figyelmeztetett: Oroszország legyőzi a Nyugatot és Ukrajnát, ha megosztja őket
Donald Tusk
Fotó: AFP/Wojtek Radwanski
„A Nyugat és Ukrajna elveszíti ezt a konfrontációt, ha Oroszországnak sikerül megosztania minket és diktálnia a béke feltételeit” – hangsúlyozta a lengyel kormányfő.
Korábban Tusk karácsonyi üzenetében kijelentette , hogy a világ megőrült. A miniszterelnök szerint „a mindennapi élet olyan információkkal áraszt el minket, amelyek szomorúságot és borzalmat okoznak” - írja a lentra.