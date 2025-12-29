2026. január 8., csütörtök

Közeleg Trump és Putyin újabb egyeztetése

MH
 2025. december 29. hétfő. 14:35
Dmitrij Peszkov elnöki sajtótitkár szerint hamarosan újabb telefonbeszélgetésre kerül sor Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök között.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
Fotó: AFP/POOL/Alexander Kazakov

„A nagyon közeli jövőben” – válaszolta a Kreml szóvivője arra a kérdésre, hogy mikor tartanak telefonbeszélgetést a vezetők a Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közötti tárgyalásokat követően.

Korábban az amerikai elnök igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy beszélt-e az orosz vezetővel egy újabb találkozó lehetséges időpontjáról és helyszínéről. Valamint azt is kijelentette, hogy a béketárgyalások a végső szakaszban vannak, és a konfliktus „vagy leáll, vagy nagyon sokáig elhúzódik”.

