Közeleg Trump és Putyin újabb egyeztetése

„A nagyon közeli jövőben” – válaszolta a Kreml szóvivője arra a kérdésre, hogy mikor tartanak telefonbeszélgetést a vezetők a Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közötti tárgyalásokat követően.

Korábban az amerikai elnök igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy beszélt-e az orosz vezetővel egy újabb találkozó lehetséges időpontjáról és helyszínéről. Valamint azt is kijelentette, hogy a béketárgyalások a végső szakaszban vannak, és a konfliktus „vagy leáll, vagy nagyon sokáig elhúzódik”.