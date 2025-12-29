Külföld
Koszovó: A kormányzó Önrendelkezés nyerte meg az előrehozott választásokat
Íme az eredmények a koszovói választási bizottság előzetes információi alapján
Az előzetes eredmények szerint a második helyen a korábban Hashim Thaci volt államfő vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK) végzett a szavazatok 21,21 százalékával, a harmadik pedig a Koszovói Demokrata Szövetség (LDK) lett 13,76 százalékkal. Ramush Haradinaj volt kormányfő Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártja 5,73 százalékot szerzett. A többi albán párt nem jutott be a törvényhozásba.
A nemzeti kisebbségeknek 20 garantált hely jut a parlamentben, 10 a szerbnek, összesen 10 pedig a többinek. A szerbeknek fenntartott helyek közül az összeset a Belgrád által támogatott Szerb Lista szerezte meg.
Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem ismeri el, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet.
Koszovóban azért tartottak előrehozott parlamenti választást, mert a legutóbbi, február 9-i szavazást követően egyik pártnak sem sikerült kormányt alakítania.