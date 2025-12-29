2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Koszovó: A kormányzó Önrendelkezés nyerte meg az előrehozott választásokat

Íme az eredmények a koszovói választási bizottság előzetes információi alapján

 2025. december 29. hétfő. 8:03
Frissítve: 2025. december 29. 9:18
A voksok 96 százalékának feldolgozását követően a testület közölte, hogy Albin Kurti miniszterelnök pártja a szavazatok 49,8 százalékát szerezte meg. A hírre reagálva Albin Kurti is bejelentette győzelmét, és azt közölte, hogy ez a 120 fős parlamentben legalább 55 helyre lesz elegendő. "Sok munka áll előttünk, halaszthatatlanul el kell indulnunk előre. Arra kérem az ellenzéki pártokat, hogy működjenek velünk együtt a nemzetközi megállapodások elfogadása során a parlamentben az állampolgárok jóléte érdekében" - fogalmazott választási győzelme bejelentésekor az Önrendelkezés elnöke.

Koszovó: A kormányzó Önrendelkezés nyerte meg az előrehozott választásokat
Joggal ünnepel Albin Kurti miniszterelnök támogatóival, hiszen pártja a szavazatok 49,8 százalékát szerezte meg
Fotó: Anadolu via AFP/Erkin Keci

Az előzetes eredmények szerint a második helyen a korábban Hashim Thaci volt államfő vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK) végzett a szavazatok 21,21 százalékával, a harmadik pedig a Koszovói Demokrata Szövetség (LDK) lett 13,76 százalékkal. Ramush Haradinaj volt kormányfő Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártja 5,73 százalékot szerzett. A többi albán párt nem jutott be a törvényhozásba.

A nemzeti kisebbségeknek 20 garantált hely jut a parlamentben, 10 a szerbnek, összesen 10 pedig a többinek. A szerbeknek fenntartott helyek közül az összeset a Belgrád által támogatott Szerb Lista szerezte meg.

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem ismeri el, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet.

Koszovóban azért tartottak előrehozott parlamenti választást, mert a legutóbbi, február 9-i szavazást követően egyik pártnak sem sikerült kormányt alakítania.

