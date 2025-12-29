2026. január 8., csütörtök

Előd

Kína változtat a vámokon

Pozitív eredmények várhatók

 2025. december 29. hétfő. 19:41
Kína úgy döntött, hogy 2026-ban kiigazít néhány vámtarifát – a Kínai Államtanács Vám- és Tarifabizottságának közleményére hivatkozva.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Hector Retamal

A változások több mint 935 különböző terméktípus vámtarifáit érintik. Jövőre különösen a nyersanyagok, köztük a lítium-ion akkumulátorok gyártásához használt anyagok importvámjai csökkennek. Az orvostechnikai termékek, köztük a mesterséges erek és a fertőző betegségek diagnosztikai készleteinek vámjai is csökkennek – írja a Lenta.

Számos áru esetében a vámok alacsonyabbak lesznek, mint a Kereskedelmi Világszervezet összes tagállamára alkalmazott legnagyobb kedvezményes vámtarifák – tette hozzá a minisztérium.

