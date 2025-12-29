2026. január 8., csütörtök

Előd

Kína kapcsolatot tart fenn a konfliktusban részt vevő összes féllel

MH
 2025. december 29. hétfő. 14:44
Kínai Külügyminisztérium: Kína erőfeszítéseket tesz az ukrajnai békefolyamat elősegítésére.

Kína határozott üzenetet küldött Zelenszkijnek
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Jim Watson

Kína erőfeszítéseket tesz az ukrajnai békefolyamat elősegítésére. Így reagált Lin Jian, a kínai külügyminisztérium szóvivője Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kritikájára, vette észre a TASS.

„A kínai fél minden erőfeszítést támogat a válság békés megoldásának előmozdítására, és reméli, hogy minden fél párbeszéd és tárgyalások révén a lehető leghamarabb méltányos, tartós és kötelező érvényű békemegállapodásra jut” – hangsúlyozta az ügynökség képviselője.

Lin Jian hozzátette, hogy Kína kapcsolatot tart fenn a konfliktusban részt vevő összes féllel. Kijelentette, hogy Peking konstruktív szerepe a békefolyamatban egyértelmű a nemzetközi közösség számára.

Zelenszkij korábban nehezményezte, hogy Kína nem támogatja fegyverekkel Oroszországot, de állítólag nem is járul hozzá a konfliktus lezárásához.

