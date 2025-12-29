Jön az ukrán rovarliszt

A jövő év első negyedévében kezdi meg a rovarliszt kísérleti gyártását Ukrajna vezető baromfifeldolgozója és -exportőre, az MHP. A projekt egyelőre kísérleti, a rovarfehérje előállításának és felhasználásának tesztjéül szolgál.

Az MHP úgy döntött, hogy megpróbálkozik a rovarfehérje-termeléssel, mivel a világ fehérjeforrások hiányával, környezeti kihívásokkal és a természeti tartalékok kimerülésével néz szembe – mondta Szerhij Melnicsuk, az MHP elnökének tudományos tanácsadója egy, a talajtermékenység helyreállításáról szóló konferencián. Az ukrán baromfiipari óriáscég döntését az is motiválja, hogy számára jelentős kockázatot jelent a halliszt előállításához felhasznált halfogások csökkenése, a halliszt ugyanis fontos összetevő az állati takarmányokban. Melnicsuk szerint azonban időbe telhet, mire a projekt gyümölcsözővé válik – írja a Magyar Nemzet.

Az MHP új fejlesztési tervének megvalósítására a vállalat és az egész ukrán baromfiágazat előtt álló jelentős kihívások közepette kerülhet sor.

A Poultryworld szerint az MHP baromfihús-termelése Ukrajnában az előző évihez képest 7 százalékkal, 341,94 ezer tonnára csökkent 2025 első felében, és a tendencia gyorsulni látszik. A második negyedévben a termelés 14 százalékkal, 161,07 ezer tonnára esett vissza az előző év azonos időszakához képest.

Ezenkívül az elmúlt hetekben az ukrán baromfiipar folyamatos áramkimaradásokkal küzdött, amelyek gyakran napi 8–12 órán át tartottak. Az Ukrán Baromfitenyésztők Szövetsége szerint a legtöbb ukrán baromfitelep rendelkezik tartalék áramtermelő forrásokkal, de az áramkimaradások továbbra is komoly kockázatot jelentenek a működésükre.

„Ha a madarak 15 percig áram nélkül vannak, egyszerűen megfulladhatnak. Ez hatalmas veszteségeket okoz” – jegyezte meg Szergej Karpenko, az Ukrán Baromfitenyésztők Szövetségének elnöke.

Az MHP elsősorban megújuló forrásokból, például baromfihulladékból előállított biogázból, napenergiából és kapcsolt energiatermelésből termeli saját energiáját.

Emlékezetes, hogy az ukrajnai termelés-visszaesés ellenére 2025 a terjeszkedés éve is volt az MHP-nál, amely felvásárolta a spanyol UVESA baromfi- és sertéshústermelő több mint 92 százalékát, és az ügyletnek az Európai Bizottság is zöld jelzést adott. Az MHP a csirkehúst és egyéb csirketermékeit több mint 80 országba exportálja, leánycégén keresztül pedig egy szlovák vállalatot is birtokol, amely a régió több országában is működik.