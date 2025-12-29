Izrael elsőként ismeri el Szomáliföldet szuverén államként

Az Irán által támogatott Huthi milícia vezetője fenyegeti Izraelt, amiért az elismerte Szomáliföldet szuverén államként. „Izrael bármilyen jelenléte Szomáliföldön katonai célpontnak minősül a fegyveres erőink számára, mivel agressziót jelent Szomália és Jemen ellen, valamint fenyegetést jelent a régió biztonságára” – nyilatkozta Abdul-Malik al-Huthi.

Izrael elismeri Szomáliföldet szuverén államként

Izrael pénteken az első országként elismerte a Szomáliföldi Köztársaságot szuverén államként. Szomália határozottan elutasítja az északi szakadár régió elismerését.

A mindössze néhány millió lakosú kelet-afrikai Szomáliföldi Köztársaság több mint három évtizede gyakorlatilag független. Az izraeli média rámutatott, hogy Szomáliföld nem messze fekszik a stratégiailag fontos Bab al-Mandab-szorosától, ahol a huthik többször is támadtak nemzetközi kereskedelmi hajókra, amelyek feltehetően Izraelhez kapcsolódtak. A „Times of Israel” írta, hogy a Szomáliföldhöz való hozzáférés megkönnyítené Izrael számára a milícia elleni támadások végrehajtását és megfigyelését.

Sürgősségi ülés a Biztonsági Tanácsban

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa ma sürgősségi ülésre ül össze Izrael lépése miatt. Ezt megelőzően 21, többségében muszlim ország közös nyilatkozatban figyelmeztetett Izrael példátlan lépésének „súlyos következményeire” „a béke és a biztonság szempontjából Afrika szarván és a Vörös-tengeren”, valamint a nemzetközi biztonságra nézve.

Miközben a Biztonsági Tanács New Yorkban ülésezik, Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ma Trump floridai Mar-a-Lago rezidenciáján tárgyalnak a Gázai övezet jövőjéről. Az amerikai hírportál „Axios” legutóbbi jelentése szerint az amerikai tisztviselők úgy vélik, hogy Netanjahu késlelteti a békefolyamatot. Attól tartanak, hogy újra megkezdi a háborút az iszlamista Hamász ellen.

Szomália: Netanjahu meg akarja vetni a lábát Afrika szarván

Szomália kormányfője, Hamza Abdi Bari az egyiptomi Al-Kahira Al-Ikhbariya televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy az izraeli miniszterelnök megpróbálja kihasználni a jelenlegi politikai és regionális helyzetet, hogy megvetesse a lábát Afrika szarván. Netanjahu úgy véli, hogy észak-Szomáliában való jelenlétével ellenőrzése alá vonhatja a Vörös-tengert és a Bab al-Mandab-szorosot, és katonai bázisokat hozhat létre a régióban. Szomália elnöke, Hassan Sheikh Mohamud korábban a parlamentben kijelentette, hogy kormánya nem fogadja el Izrael Szomáliföld elismerését.

A gázai háború kezdete után a huti milícia szolidaritásból az iszlamista terrorista szervezet Hamasszal együtt többször is közvetlenül rakétákkal és drónokkal támadta Izraelt. Izrael légiereje viszonzásképpen a 2000 kilométerre fekvő Jemenben található milícia célpontjait támadta meg. A gázai fegyverszünet október 10-i kezdete óta a hutik is elhallgattatták fegyvereiket. Miután Izrael elismerte Szomáliföldet államként, a milícia vezetője kijelentette, hogy nem fogják elfogadni, hogy Szomália egy része az ellenséges Izrael támaszpontjaként szolgáljon - írja a focus.de.

Félelem a gázai háború újbóli kirobbanásától

Míg a New York-i ENSZ Biztonsági Tanács sürgősségi ülésén Izrael fellépésével foglalkozik, Trump amerikai elnök és Netanjahu izraeli miniszterelnök találkozóján – amely már a hatodik ebben az évben – az Egyesült Államok által előmozdított, a gázai háború végleges befejezését célzó terv következő lépéseiről lesz szó.

Trump 20 pontos béketervének második fázisa a Hamász lefegyverzését és egy nemzetközi stabilizációs erő felállítását irányozza elő. A palesztin terrorista szervezet azonban kategorikusan elutasítja a fegyverek letételét. Más országok eddig nem vállalták a Hamász lefegyverzését. Ezért attól tartanak, hogy a háború újra fellángolhat a Gázai övezetben.