Hatalmas bejelentés várható január elején

Szánthó Miklós, a CPAC Hungary főszervezője, az Alapjogokért Központ főigazgatója osztott meg a Facebookon egy videót, melyből kiderül, folynak az előkészületek a 2026-os CPAC ügyében. Szánthó azt is elárulta, hogy január 8-án nagy bejelentés várható.

Szánthó Miklós a Facebookon közzétett videóban hívta fel Bohár Dánielt. A beszélgetés részeként szóba került a 2026-os CPAC Hungary is – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

A videóban Bohár Dánieltől elhangzik a kérdés, hogy lesz-e 2026-ban CPAC Hungary, és ha igen, a rendezvény házigazdái számíthatnak-e ismét a felkérésre.

Bohár megjegyezte azt is, hogy jövőre választások lesznek, és érdeklődött, hogy a médiában felröppent hír a márciusi időpontról a CPAC Hungary-vel kapcsolatban valós-e. Szánthó Miklós válasza szerint a szervezők egyelőre nem kívánják megerősíteni vagy cáfolni a találgatásokat:

„Úgy vagyok én ezzel, mint Magyar Péter a megszorítócsomagjával, hogy megerősíteni nem akarom, cáfolni meg nem tudom, de engedek a nyomásgyakorlásodnak, figyu, a január 8-ád szabad?”

Majd hozzátette:

„Tedd szabaddá, mert nagy bejelentés lesz, és számítunk rád ott és akkor.”