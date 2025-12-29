Észak-Korea cirkálórakétákat tesztel

Észak-Korea két hosszú távú cirkálórakétát lőtt ki tesztelési célokra. Az állami média szerint ezzel a „harcképességet” és a védekezési képességeket kívánják ellenőrizni.

Egy nagy hatótávolságú stratégiai cirkálórakéta a kilövési gyakorlat során Észak-Koreában

A Koreai-félsziget nyugati részén, a Sárga-tenger felett kilőtt manőverező rakéták több mint két órán át maradtak a levegőben. A KCNA által közzétett fotókon látható volt, ahogy a repülőgépek felszálltak és becsapódtak.

Kim Dzsong Un személyesen felügyelte a gyakorlatot

A KCNA szerint Észak-Korea vezetője, Kim Jong Un személyesen felügyelte a gyakorlatot. Elmondása szerint az ország „minden erejét a állam nukleáris haderejének korlátlan és tartós fejlesztésére fogja összpontosítani”.

A dél-koreai hadsereg szerint Észak-Korea vasárnap reggel Sunanból, Phenjan északán indította a repülőgép-rakétákat.

A KCNA állami észak-koreai hírügynökség által 2025. szeptember 19-én közzétett felvétel a KCNA szerint Észak-Korea vezetőjét, Kim Dzsong Unt mutatja egy stratégiai felderítő drón teljesítménytesztjén egy meg nem nevezett helyen - írja a focus.de.

Észak-Korea fokozza a rakétakísérleteket

Észak-Korea az elmúlt években jelentősen fokozta rakéták és cirkálórakéták tesztelését. Elemzők szerint Phenjan célja, hogy javítsa precíziós képességeit, kihívást jelentsen az Egyesült Államoknak és Dél-Koreának, valamint tesztelje a fegyvereket, mielőtt azokat szövetségesének, Oroszországnak szállítaná.

Kim már a héten meglátogatott egy atomhajtású tengeralattjárók gyártóüzemét. Az észak-koreai vezetés korábban felháborodással reagált a Dél-Korea által az USA jóváhagyásával tervezett atom-tengeralattjáró építésére.

Kim több tucat nukleáris robbanófejjel rendelkezik

Szakértők szerint Észak-Korea több tucat nukleáris robbanófejjel rendelkezik, és a múltban többször is megerősítette, hogy nemzetközi szankciók ellenére is megtartja azokat. 2006-ban Phenjan végrehajtotta első atomkísérletét. A nagyrészt elszigetelt ország azzal érvel, hogy atomfegyverekre van szüksége az Egyesült Államok és szövetségesei állítólagos katonai fenyegetésének elhárítására.