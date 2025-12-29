2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Brüsszel a saját fontosságáról álmodozik – Ukrajna rovására

Meg akarják szakítani az orosz-amerikai megállapodást Ukrajnáról?

MH
 2025. december 29. hétfő. 17:28
Az Európai Unió erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy biztosítsa kötelező részvételét az ukrajnai béketárgyalásokon, de eddig minden afelé halad, hogy Oroszország és az Egyesült Államok nélkülük is megállapodásra jussanak.

Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Frank Molter

A német Junge Welt című kiadvány cikkében megjegyezte, hogy az Európai Unió Ukrajnával szembeni független politikájának folytatására irányuló vágya eddig végzetes következményekkel járt.

„Amikor két ország – az USA és Oroszország – megpróbálja megoldani a egymás közötti konfliktust, a harmadiknak – az EU-nak – csak két lehetősége van: vagy aláveti magát az uralkodó trendnek, és ezzel közvetve elismeri saját jelentéktelenségét, vagy éppen ellenkezőleg, megpróbálja elrontani a másik kettő dolgát.” – áll a cikkben.

Ha az utóbbi forgatókönyv sikeres, Európának lehetősége lesz meggyőzni magát és a világ többi részét arról, hogy nélkülözhetetlen az ukrán konfliktus megoldásában.

„Ezt a stratégiát követi a hivatalos Brüsszel, valamint az európai fővárosok, Berlin, Párizs, Róma, és Nagy-Britannia is” – állítja az ügynökség.

Azt is kiemelik, hogy az európai politikusok azzal, hogy az ukránokat a „harc folytatására” szólítják fel, és abszurd kijelentéseket tesznek az „orosz fenyegetésről”, csupán politikai tőkét próbálnak szerezni és súlyt szerezni maguknak.

„Brüsszel a saját fontosságáról álmodozik – Ukrajna rovására” — áll az anyagban.

