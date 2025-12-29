Az Európai Unió erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy biztosítsa kötelező részvételét az ukrajnai béketárgyalásokon, de eddig minden afelé halad, hogy Oroszország és az Egyesült Államok nélkülük is megállapodásra jussanak.

A német Junge Welt című kiadvány cikkében megjegyezte, hogy az Európai Unió Ukrajnával szembeni független politikájának folytatására irányuló vágya eddig végzetes következményekkel járt.

„Amikor két ország – az USA és Oroszország – megpróbálja megoldani a egymás közötti konfliktust, a harmadiknak – az EU-nak – csak két lehetősége van: vagy aláveti magát az uralkodó trendnek, és ezzel közvetve elismeri saját jelentéktelenségét, vagy éppen ellenkezőleg, megpróbálja elrontani a másik kettő dolgát.” – áll a cikkben.

Ha az utóbbi forgatókönyv sikeres, Európának lehetősége lesz meggyőzni magát és a világ többi részét arról, hogy nélkülözhetetlen az ukrán konfliktus megoldásában.

„Ezt a stratégiát követi a hivatalos Brüsszel, valamint az európai fővárosok, Berlin, Párizs, Róma, és Nagy-Britannia is” – állítja az ügynökség.

Azt is kiemelik, hogy az európai politikusok azzal, hogy az ukránokat a „harc folytatására” szólítják fel, és abszurd kijelentéseket tesznek az „orosz fenyegetésről”, csupán politikai tőkét próbálnak szerezni és súlyt szerezni maguknak.

„Brüsszel a saját fontosságáról álmodozik – Ukrajna rovására” — áll az anyagban.