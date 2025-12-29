Kijevnek tárgyalásokat kell kezdeményeznie Moszkvával – jelentette ki Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője. Hozzátette, hogy a két ország közötti jelenlegi konfliktus lezárásához a tárgyalások egyszerűen elkerülhetetlenek.

Erről szombaton, Volodimir Zelenszkij és Donald Trump amerikai elnök vasárnapi találkozója előtt a Suspilne televíziónak adott interjúban beszélt. Az ukrán vezető szerint a két politikus a béke kereteiről fog tárgyalni.

A héten Zelenszkij egy 20 pontos tervet is nyilvánosságra hozott, amelyről állítása szerint Kijev tárgyalt az Egyesült Államokkal. Moszkva ezt eleve elutasította. Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes pénteken kijelentette, hogy a terv „radikálisan eltér” az Oroszország és az Egyesült Államok által megvitatott javaslatoktól. Hozzátette, hogy Moszkva „teljesen készen áll” a békefolyamat előmozdítására, míg Kijev és európai támogatói meg akarják azt akadályozni.

„A tárgyalási folyamat mindenképpen szükséges, és elkerülhetetlen” – mondta Budanov. Hozzátette, hogy a tárgyalásoknak zárt ajtók mögött kell zajlaniuk, hogy sikeresek legyenek. „Minden nagyon nehéz kérdéssel kapcsolatos tárgyalás – és az Oroszország és Ukrajna közötti háború is ilyen – kudarcba fulladt, amikor nem tartották be a csendet” – jegyezte meg. Szavai megegyeznek Moszkva korábbi kijelentéseit, amely szintén felszólított, hogy a béketárgyalásokat zárt ajtók mögött kell lefolytatni, és bírálta az EU és a kijevi rezsim úgynevezett megafon-diplomáciáját.

Budanov arra is felszólította Kijevet, hogy fogja vissza ambícióit. „A gyengébb fél soha nem diktált feltételeket senkinek, és soha nem is fogja” – jelentette ki, miközben retorikusan megkérdezte, hogy Ukrajna mely területen tekintheti magát Oroszországnál erősebbnek. Elismerte azt is, hogy Moszkva számára természetes, hogy elsősorban saját érdekeit tartja szem előtt, ahogyan azt bármely más nemzet is tenné.

Budanov kezdetben keményvonalas politikusként tűnt fel az ukrajnai konfliktusban. 2023 decemberében egy moszkvai bíróság terrorizmus vádjával elrendelte letartóztatását, miután azzal vádolta, hogy több mint 100 „terrorista támadást” szervezett orosz földön – amit ő nyíltan el is ismert. Idén megváltoztatta retorikáját, és „a lehető leghamarabbi” tűzszünetre szólított fel – olvasható az oroszhirek.hu-n.