Az EU mielőbbi kormányalakítást sürget Koszovóban

Az Európai Unió üdvözli a koszovói előrehozott parlamenti választások lebonyolítását, és mielőbbi kormányalakítást sürget - közölte hétfőn Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője és Marta Kos uniós bővítési biztos hétfőn közétett közleményükben.

A koszovói választási bizottság előzetes eredményei alapján a kormányzó Önrendelkezés (Vetëvendosje) nyerte meg az előrehozott parlamenti választásokat. A szavazatok 96 százalékának feldolgozása után a testület közölte: Albin Kurti pártja a voksok 49,8 százalékát szerezte meg.

Az EU-s tisztségviselők kedvezően értékelték, hogy minden közösség és politikai párt aktívan részt vett a voksoláson, amely a demokratikus elvek iránti erős elkötelezettségről tett tanúbizonyságot. Az unió szakértői választási missziót küldtek az országba, amely az utóválasztási folyamatokat is figyelemmel kíséri.

Mint írták, az EU a februári választásokat követő politikai patthelyzet után a parlament és az új kormány gyors megalakulását várja, és felszólította a leendő kabinetet, hogy erősítse az Európai Unióhoz kapcsolódó, régóta szükséges reformokat. Egyben arra kérték az újonnan létrehozandó parlamentet, hogy mielőbb ratifikálja a Nyugat-Balkánra vonatkozó, 2024-2027-es időszakra szóló növekedési tervhez kapcsolódó megállapodásokat.

A közlemény hangsúlyozta: Koszovó és Szerbia kapcsolatainak uniós közvetítéssel történő normalizálása továbbra is az egyetlen út mindkét fél európai előrehaladásához. Az EU elvárja a normalizációs megállapodásból és a korábbi párbeszédekből fakadó kötelezettségek késedelem nélküli végrehajtását, és kész magas szintű találkozót összehívni, amint a feltételek adottak.

Az uniós tisztségviselők emlékeztettek, hogy az EU megkezdte a Koszovóval szembeni 2023-ban bevezetett korlátozó intézkedések feloldását: a közelmúltbeli helyhatósági választásokat követő rendezett hatalomátadás után már 216 millió euró pénzügyi támogatást folyósított, és a tervek szerint további 205 millió eurót utal át a jövő év elején.