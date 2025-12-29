67 év fölé emelné a nyugdíjkorhatárt a Tisza német testvérpártja

A CDU-hoz kötődő Gazdasági Tanács (Wirtschaftsrat) is nyíltan kiállt a jelenlegi szabályok felülvizsgálata mellett.

A szervezet álláspontja szerint a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatósága csak akkor biztosítható, ha a nyugdíjba vonulás életkorát a 67 év fölé emelik, és a rendszert a skandináv országok gyakorlatához igazítják – írja a Mandiner.

A Gazdasági Tanács főtitkára, Wolfgang Steiger a Funke médiacsoport lapjainak adott nyilatkozatában hangsúlyozta: a nyugdíjrendszer egyre nagyobb nyomás alatt áll a társadalom elöregedése miatt. Szerinte ideje „következetes szerkezeti reformokkal” modernizálni az időskori juttatásokat, különben a fiatalabb generációkra elviselhetetlen terhek hárulnak.

A szövetségi kormány megbízásából működő szakértői bizottság jelenleg is újabb nyugdíjreformon dolgozik. A decemberben elfogadott intézkedések már most komoly kritikát váltottak ki közgazdászok körében, mivel a kormány rögzítette a nyugdíjak bérszinthez viszonyított arányát. Ez a döntés milliárdos költségeket ró az államra, miközben a nyugdíjasok száma a baby boomer nemzedék nyugdíjba lépésével gyors ütemben nő.

A CDU-s szervezet szerint a jelenlegi, 67 évig fokozatosan emelkedő nyugdíjkorhatár önmagában már nem elegendő megoldás. Régóta azt javasolják, hogy a nyugdíjba vonulás életkorát automatikusan kössék a várható élettartam növekedéséhez, így a rendszer alkalmazkodni tudna a demográfiai realitásokhoz.

A Gazdasági Tanács példaként több európai országot is említ. Svédország, Hollandia és Dánia már döntöttek a magasabb nyugdíjkorhatár bevezetéséről, illetve annak további emeléséről, igaz, ezek a döntések kivétel nélkül komoly társadalmi elégedetlenséget váltottak ki.

A Die Welt értékelése szerint a CDU-közeli szervezet állásfoglalása előrevetíti, hogy a nyugdíjkorhatár kérdése a következő évek egyik legélesebb társadalompolitikai vitája lesz Németországban. A reformok támogatói szerint elkerülhetetlenek a rendszer megmentéséhez, ellenzőik viszont attól tartanak, hogy a fizikai munkát végzők számára aránytalan terheket jelentenének.

A Mandiner megjegyezte: Németországban is igyekszik a brüsszeli érdekeket érvényesítő kereszténydemokrata-szocialista kormánykoalíció „szakértőkkel” megtámogatni a jóléti állam Friedrich Merz kancellár által belengetett lebontását.