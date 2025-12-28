Ukrajna sorsa dőlhet el ma

Volodimir Zelenszkij szerint Floridában eredményes megbeszéléseket folytattak a felek, a személyes találkozóval pedig sok kérdésnek a végére pont kerülhet még az év vége előtt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump személyesen találkoznak, miután nemrég az amerikai és az ukrán delegáció több fordulóban is tárgyalásokat folytatott a béketervek kapcsán. Zelenszkij szerint a konstruktív megbeszélések eredményeként sikerült az eredeti 28 pontos amerikai béketervet 20 pontosra szűkíteni - írja az origo.hu.

Zelenszkij szerint ennek eredményeképpen még az év vége előtt pont kerülhet több kérdésnek a végére is.

A jelentések szerint a floridai megbeszéléseken előkerült a biztonsági garanciák kérdése is, azonban vannak még olyan pontok, amelyek további egyeztetéseket kívánnak. Az ukrán elnök szerint épp ezért nincsen vesztegetni való idő, és a lehető legkorábban személyes egyeztetés szükséges közte és az amerikai elnök között. A tervek szerint a felek vasárnap találkoznak.

Eközben Vlagyimir Putyin orosz elnök is megszólalt a konfliktus rendezése kapcsán. Putyin nemrég arról beszélt üzletemberek előtt, hogy amennyiben szükséges, úgy hajlandó lenne területi cserékbe is belemenni. Ez azonban nem érinti a Dombászt, amit az orosz elnök továbbra is teljes egészében szeretne.

Floridában mind két fél pozitívan nyilatkozott

Nemrég Floridában ültek tárgyalóasztalhoz az ukrán, az amerikai, valamint az orosz delegációk. A külön-külön folytatott megbeszéléseken az amerikaiak részéről Marco Rubio külügyminiszter mellett Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja, és Jared Kushner, az amerikai elnök veje vettek részt.

Witkoff mind az oroszokkal, mind pedig az ukránokkal folytatott megbeszélést konstruktívnak nevezte.

Szintén pozitívan nyilatkozott a tárgyalásokról Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja. A hírek szerint Dmitrijev már be is számolt a tárgyalások eredményeiről az orosz elnöknek, aki továbbra is azon az állásponton van, hogy konfliktus rendezésének a közte és az amerikai elnök közötti alaszkai találkozó eredményein kell nyugodnia.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azonban további részleteket nem árult el a megbeszélés eredményeiről pusztán annyit, hogy a felek megállapodtak a párbeszéd folytatásában.

Peszkov szerint további részletek nyilvánosságra hozására azért nincs módja, mert az negatívan érinthetné az orosz érdekeket a jövőbeni egyeztetések során.