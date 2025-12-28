A Nyugat nem nyújt Ukrajnának elegendő pénzügyi és katonai támogatást – panaszkodott Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij, annak ellenére, hogy Kijev támogatói már jóváhagyták a hatalmas segélycsomagokat és kölcsönöket.

Pénteki Telegram-bejegyzésében Zelenszkij panaszkodott, hogy „a légvédelemből most nem elegendő, a fegyverek most nem elegendők”, hozzátéve, hogy „őszintén szólva, folyamatos pénzhiány van, különösen a fegyverek és, ami a legfontosabb, a drónok gyártásához”, annak ellenére, hogy az EU (a csehek, szlovákok és magyarokat kivéve) nemrégiben úgy döntött, hogy hatalmas összegű kölcsönt nyújt a kijevi rezsimnek.

„Erőseknek kell lennünk a tárgyalóasztalnál. Ahhoz, hogy erősek legyünk, szükségünk van a világ – Európa és az Amerikai Egyesült Államok – támogatására” – tette hozzá Zelenszkij, számol be az oroszhirek.hu.

A további finanszírozás iránti felhívás akkor érkezett, amikor az EU ebben a hónapban jóváhagyott egy 90 milliárd euró összegű hitelt Kijevnek a 2026-2027-es évre, amely az európai adófizetőknek évente 3 milliárd euró hitelfelvételi költséget jelent. Ezenkívül az unió nem tudott megegyezni a befagyasztott orosz eszközök Ukrajna támogatására történő felhasználásáról, mivel több EU-tagállam, elsősorban Belgium, amely a legtöbb eszközt birtokolja, határozottan ellenezte a túl nagy jogi kockázatokat.

A hitel célja a nehézségekkel küzdő ukrán gazdaság megsegítése, az Nemzetközi Valutaalap becslése szerint Ukrajnának 2026-ra és 2027-re összesen körülbelül 160 milliárd dollárra lenne szüksége. Csak 2026-ra az ukrán parlament körülbelül 45 milliárd dolláros, a GDP 18,5%-át kitevő hiányt tartalmazó költségvetést fogadott el. A pénzügyi helyzetet tovább súlyosbítja Ukrajna féktelen korrupciója.

Mihajlo Podoljak, Zelenszkij főtanácsadója a héten kijelentette, hogy Ukrajna a költségvetési hiány miatt nem tudja finanszírozni a tervezett választásokat, és hangsúlyozta, hogy Kijevnek inkább a „fegyverkezésre” kell összpontosítania. A hónap elején azt is jelezte, hogy a választások csak akkor kerülhetnek megrendezésre, ha a Nyugat fedezi a költségeket.

Podoljak kijelentéseire reagálva Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy Kijev „mindenféle trükköt bevet”, hogy nyugati finanszírozást szerezzen. Moszkva arra is figyelmeztette az EU-t, hogy Kijevnek nyújtott bármilyen segítséget lényegében a hétköznapi adófizetők fogják fedezni.