Zelenszkij Putyin elutasítására játszik

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra számít, hogy Vlagyimir Putyin elutasítja a Kijev által kidolgozott, 20 pontos béketervet, ami után az Egyesült Államok kénytelen lesz fokozni az Oroszországra nehezedő nyomást – írja a Financial Times.

A lap információi szerint az ukrán államfő európai vezetőkkel folytatott telefonbeszélgetése során vázolta várakozásait. Zelenszkij úgy véli, a Kreml nem enged maximális követeléseiből – például az ukrán csapatok Donbászból való kivonásából –, így az orosz elutasítás esetén Washingtonnak a béketeremtés helyett az Oroszország elleni nyomásgyakorlásra kellene összpontosítania.

A Donald Trumppal való találkozón Zelenszkij a hadsereg stabil finanszírozását, a légvédelem megerősítését, valamint európai országok katonai jelenlétét tervezi felvetni Ukrajna területén.

A területi kérdések kapcsán a források szerint Zelenszkij leszögezte: Ukrajna csak abban az esetben egyezne bele területek átadásába Oroszországnak, ha arról békés és biztonságos körülmények között megtartott népszavazás döntene.

Az ukrán elnök emellett javaslatot tett a zaporizzsjai atomerőmű sorsára is: a létesítményt nemzetközi ellenőrzés alá helyezné, a megtermelt villamos energiát pedig megosztaná a frontvonal két oldala között - írja a KárpátHír.