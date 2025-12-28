Trump és Zelenszkij szerint közel a megállapodás

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő közös sajtótájékoztatót tartott a floridai Mar-a-Lagóban, ahol az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalások állásáról számoltak be.

Trump a Putyinnal folytatott korábbi telefonbeszélgetést és a Zelenszkijjel tartott csaknem háromórás egyeztetést is „nagyszerűnek” nevezte, és többször azt hangoztatta, hogy a felek „nagyon közel” vannak a megállapodáshoz. Zelenszkij szerint a vitás pontok 95 százalékát sikerült tisztázni, mindössze „egy-két nagyon tüskés kérdés” maradt hátra, mindenekelőtt a kelet-ukrajnai területek és az érintkezési vonal kérdése.

Trump ugyanakkor kerülte, hogy konkrét százalékokról beszéljen. Úgy fogalmazott, őt csak az érdekli, hogy haladjanak, mert véget akar vetni a háborúnak, és úgy érzi, ez ma sikerült. Zelenszkij ezzel szemben megismételte korábbi értékelését, miszerint a békecsomag „kilencven százalékban kész”, és jelezte, hogy amerikai és európai partnerekkel elvi megállapodás körvonalazódik Ukrajna biztonsági garanciáiról.

A sajtótájékoztatón szóba került az is, hogy az esetleges békemegállapodást milyen formában kellene jóváhagynia az ukrán félnek. Zelenszkij emlékeztetett: korábban felvetette, hogy az ország sorsát érintő, területi kompromisszumokat is tartalmazó megállapodást akár népszavazásra is lehetne bocsátani. Trump azonnal jelezte: erre semmi szükség, hiszen egyértelmű, hogy az emberek békét akarnak.

Erre az ukrán elnök közölte, ez csak egy lehetőség, de beviheti a kérdést a nemzetgyűlés elé is. Trump többször visszatért arra, hogy a politikai vezetőknek arra kell koncentrálniuk, hogy mielőbb lezárják a konfliktust. „Ha népszavazást akar, vigye a parlament elé, ha nem, akkor se baj, a lényeg, hogy haladjunk, legyen béke” – fogalmazott.

Gyakorlatilag ezzel söpörte le az ukrán tűzszüneti kezdeményezést is. Trump ugyanis úgy véli, a tűzszünet nem jó semmire, a harcok kiújulhatnak, ezért ehelyett végleges megoldásra, békére van szükség.

Mindkét fél hangsúlyozta, hogy áttörésről még nem lehet beszélni, a háború lezárása hosszabb folyamat lesz, amely hetekig, hónapokig tartó egyeztetéseket igényel. Zelenszkij közölte: az amerikai és ukrán tárgyalódelegációk a következő hetekben folytatják a munkát, és Trump januárban újabb találkozót tervez vele, amelyet európai vezetők részvételével is ki szeretne bővíteni.