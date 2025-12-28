Trump és Putyin két munkacsoport felállításában egyezett meg

Az egyik testület a biztonsági kérdésekkel, a másik az ukrán gazdasági problémákkal foglalkozik majd. A Kreml közlése szerint a munkacsoportok létrehozását Trump javasolta, a részleteket pedig várhatóan január elején ismertetik, miután a szakértők megkezdik a konkrét egyeztetéseket.

Usakov arra is kitért, hogy a békemegállapodásról szóló népszavazás kapcsán – amit formálisan Volodimir Zelenszkij vetett fel – az amerikai és az orosz elnök egyetértett: a javaslatot, az ehhez kapcsolódó tűzszünettel Kijev és az európai partnerei közösen dolgozták ki, és nem segíti a konfliktus gyors lezárását.

A moszkvai tájékoztatás szerint a telefonbeszélgetés amerikai kezdeményezésre jött létre, és nagyjából egy és egy negyed órán át tartott. Trump a saját közösségi oldalán „jó és nagyon produktív” eszmecserének nevezte az egyeztetést, és jelezte, hogy az orosz elnökkel az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezési útjairól tárgyaltak.

A hívás időzítése nem véletlen: vasárnap este Trump Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyal a Mar-a-Lago-i rezidencián. Washington tájékoztatása szerint a találkozó fő célja a húszpontos, módosított béketerv megvitatása, amely a tűzszünet, a biztonsági garanciák és Ukrajna jövőbeli gazdasági támogatásának kérdéseit foglalja keretbe.