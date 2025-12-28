2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Trump és Putyin két munkacsoport felállításában egyezett meg

Az ukránok hozzáállásától függetlenül folyatódnak az egyeztetések az USA és Oroszország között

Nagy Áron
 2025. december 28. vasárnap. 19:18
Frissítve: 2025. december 29. 9:36
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést folytatott az ukrajnai rendezésről, amelynek eredményeként megállapodtak két új amerikai–orosz munkacsoport felállításáról.

Jurij Usakov
Fotó: AFP/Pool/Maxim Shemetov

Az egyik testület a biztonsági kérdésekkel, a másik az ukrán gazdasági problémákkal foglalkozik majd. A Kreml közlése szerint a munkacsoportok létrehozását Trump javasolta, a részleteket pedig várhatóan január elején ismertetik, miután a szakértők megkezdik a konkrét egyeztetéseket.

Usakov arra is kitért, hogy a békemegállapodásról szóló népszavazás kapcsán – amit formálisan Volodimir Zelenszkij vetett fel – az amerikai és az orosz elnök egyetértett: a javaslatot, az ehhez kapcsolódó tűzszünettel Kijev és az európai partnerei közösen dolgozták ki, és nem segíti a konfliktus gyors lezárását.

A moszkvai tájékoztatás szerint a telefonbeszélgetés amerikai kezdeményezésre jött létre, és nagyjából egy és egy negyed órán át tartott. Trump a saját közösségi oldalán „jó és nagyon produktív” eszmecserének nevezte az egyeztetést, és jelezte, hogy az orosz elnökkel az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezési útjairól tárgyaltak.

A hívás időzítése nem véletlen: vasárnap este Trump Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyal a Mar-a-Lago-i rezidencián. Washington tájékoztatása szerint a találkozó fő célja a húszpontos, módosított béketerv megvitatása, amely a tűzszünet, a biztonsági garanciák és Ukrajna jövőbeli gazdasági támogatásának kérdéseit foglalja keretbe.

