Tömegesen vásárolnak román útlevelet az oroszok

Ukrajnai háború kitörése óta állítólag több száz orosz állampolgár szerezte meg a román állampolgárságot hamis adatokkal, hogy megkerüljék a szankciókat vagy, hogy az Európai Unióban élhessenek.

Le Monde értesülései szerint a csalók a második világháborús archívumok hiányosságait kihasználva, esetenként halott ukrán katonák adataival élnek vissza.

A módszer alapja a román visszahonosítási törvény, amely állampolgárságot kínál azoknak, akiknek felmenői 1918 és 1940 között a Román Királyság területén (a mai Moldova, valamint Ukrajna csernyivci és odesszai régióinak részein) éltek. Mivel sok korabeli anyakönyv megsemmisült, a bűnszervezetek könnyen „gyártanak” fiktív rokonokat a kérelmezőknek.

A visszaélések mértékét jelzi a román–ukrán határnál fekvő Vârfu Câmpului falu esete, ahol a lakosságszám papíron megduplázódott. 2024 novemberében a hatóságok egy olyan hálózatot lepleztek le, amely mintegy tízezer moldovai, ukrán és orosz állampolgárt jelentett be a településre.

A Le Monde rendőrségi és igazságügyi forrásai szerint a hamisítók nem riadnak vissza attól sem, hogy a fronton elesett ukrán katonák személyazonosságát használják fel az ügyintézés során.

Az ügynökségek a közösségi médiában, orosz nyelvű hirdetésekben kínálnak „európai állampolgárságot” és jólétet. A szolgáltatás ára 4–7 ezer euró között mozog, sőt, karácsonyi kedvezményeket is hirdetnek. A cikk megjegyzi: 2023-ban Kszenyija Szobcsak orosz médiaszemélyiség is népszerűsített egy ilyen ügynökséget videójában.

A román legfőbb ügyészség vizsgálata feltárta, hogy a hálózatokban ukrán állampolgárok, helyi ügyvédek és hivatalnokok is közreműködnek. 2025. december 18-án Bukarestben tartottak házkutatásokat, amelyek nyomán már több tucat jogtalanul kiadott útlevelet visszavontak, és további százakat vizsgálnak felül - írja a KárpátHír.