Többen meghaltak és sokan megsebesültek Szíriában

Legalább hárman meghaltak és sokan megsebesültek vasárnap Szíriában, amikor az alavita kisebbség tagjai ellentüntetőkkel csaptak össze vasárnap Tartúsz és Latakia városokban annak nyomán, hogy legkevesebb nyolc ember életét vesztette, tizennyolcan pedig megsebesültek december 26-án egy robbantásban az alaviták egyik mecsetében a közép-szíriai Homszban.

A helyi hatóságok szerint tüntetők ezrei vonultak utcákra a part menti városokban. A megmozdulásokon készült felvételeken egyebek között "Állítsátok meg az alaviták elleni gyilkosságokat" feliratú transzparensek is láthatók voltak.

Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) aktivistaszervezet szerint a vasárnapi megmozdulásokra a külföldön élő Gazal Gazal alavita sejk, az Alaviták Legfőbb Iszlám Tanácsa Szíriában és a diaszpórában nevű szervezet vezetője szólított fel.

Az AP amerikai hírügynökség helyszíni beszámolója szerint ellentüntetők kövekkel dobálták meg az alavitákat, akiknek egy csoportja pedig megvert egy ellentüntetőt. A biztonsági erők igyekeztek közbe lépni, a többi között figyelmeztető lövéseket adtak le a levegőbe.

Az OSDH szerint az alavitákat az iszlamista kormányzat hívei, illetve a biztonsági erők is megtámadták, a dulakodások során legalább ketten életüket vesztették, a sérültek száma pedig több tucat.

Egy magas rangú biztonsági tisztségviselő ugyanakkor azzal vádolta az alavitákat, hogy megtámadták a biztonsági szervek tagjait. A SANA állami hírügynökség pedig arról számolt be, hogy a biztonsági erők egyik tagja is életét vesztette.

Az állami televízió beszámolója szerint a karhatalmi szervek két tagja megsebesült Tartúszban, miután valaki kézigránátot dobott egy rendőrőrsre, Latakiában pedig a biztonsági erők járműveit gyújtották fel.

A pénteki merénylet elkövetőjeként egy kevéssé ismert kis szélsőséges szunnita szervezet, a Szaraja Anszár el-Szunna (Szunnita Támogatók Brigádja) jelentkezett, Telegram-csatornáján jelezve, hogy a támadás kifejezetten a "hitetlennek" tekintett alavita kisebbséget célozta, amely az iszlám vallás síita ágából fejlődött ki.

A Szíriában évtizedeken át hatalmon lévő, tavaly decemberben megbuktatott Bassár el-Aszad elnök is az alavita felekezethez tartozott. Helyére a szunnita muszlim többség tagjai által vezetett átmeneti kormány lépett, és az alavitákat azóta több támadás is érte.

Márciusban több mint 1400 alavita felekezetű ember vesztette életét a biztonsági erők és az alavita lázadók közötti összecsapásokban Szíria nyugati részén.