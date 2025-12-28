Külföld
Többen meghaltak és sokan megsebesültek Szíriában
A helyi hatóságok szerint tüntetők ezrei vonultak utcákra a part menti városokban. A megmozdulásokon készült felvételeken egyebek között "Állítsátok meg az alaviták elleni gyilkosságokat" feliratú transzparensek is láthatók voltak.
Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) aktivistaszervezet szerint a vasárnapi megmozdulásokra a külföldön élő Gazal Gazal alavita sejk, az Alaviták Legfőbb Iszlám Tanácsa Szíriában és a diaszpórában nevű szervezet vezetője szólított fel.
Az AP amerikai hírügynökség helyszíni beszámolója szerint ellentüntetők kövekkel dobálták meg az alavitákat, akiknek egy csoportja pedig megvert egy ellentüntetőt. A biztonsági erők igyekeztek közbe lépni, a többi között figyelmeztető lövéseket adtak le a levegőbe.
Az OSDH szerint az alavitákat az iszlamista kormányzat hívei, illetve a biztonsági erők is megtámadták, a dulakodások során legalább ketten életüket vesztették, a sérültek száma pedig több tucat.
Egy magas rangú biztonsági tisztségviselő ugyanakkor azzal vádolta az alavitákat, hogy megtámadták a biztonsági szervek tagjait. A SANA állami hírügynökség pedig arról számolt be, hogy a biztonsági erők egyik tagja is életét vesztette.
Az állami televízió beszámolója szerint a karhatalmi szervek két tagja megsebesült Tartúszban, miután valaki kézigránátot dobott egy rendőrőrsre, Latakiában pedig a biztonsági erők járműveit gyújtották fel.
A pénteki merénylet elkövetőjeként egy kevéssé ismert kis szélsőséges szunnita szervezet, a Szaraja Anszár el-Szunna (Szunnita Támogatók Brigádja) jelentkezett, Telegram-csatornáján jelezve, hogy a támadás kifejezetten a "hitetlennek" tekintett alavita kisebbséget célozta, amely az iszlám vallás síita ágából fejlődött ki.
A Szíriában évtizedeken át hatalmon lévő, tavaly decemberben megbuktatott Bassár el-Aszad elnök is az alavita felekezethez tartozott. Helyére a szunnita muszlim többség tagjai által vezetett átmeneti kormány lépett, és az alavitákat azóta több támadás is érte.
Márciusban több mint 1400 alavita felekezetű ember vesztette életét a biztonsági erők és az alavita lázadók közötti összecsapásokban Szíria nyugati részén.