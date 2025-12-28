Találkozó Mar-a-Lago-ban

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Mar-a-Lago-ban találkoznak, hogy megbeszéljék az ukrajnai háború lehetséges befejezését. Vlagyimir Putyin, a Kreml vezetője nyugodtan figyelheti az eseményeket, állítja egy szakértő. Hiszen Trump esetében nem kell 180 fokos fordulatotól tartani.

Ezúttal nem a Fehér Házban találkoznak, hanem Mar-a-Lago-ban, az amerikai elnök luxusrezidenciájában. Az ukrán kormányfő, Volodimir Zelenszkij és Donald Trump tárgyalásának témája ugyanaz marad, mint a korábbi találkozókon.

Vasárnap közép-európai idő szerint 19 óra körül az ukrajnai háború lesz a téma. Pontosabban: a 2022 februárjában kezdődött és a mai napig tartó invázió lehetséges befejezéséről.

Zelenszkij karácsony estéjén bemutatta az Egyesült Államokkal közösen kidolgozott, 20 pontból álló béketerv-tervezetet. A dokumentum az USA 28 pontos koncepcióján alapul, amelyet a kritikusok túl oroszbarátnak tartottak - írja a focus.de.

A terv elsősorban a biztonsági garanciákról szól

Ebben többek között 800 000 fős békeidőbeli haderőről van szó, emellett Ukrajna egy még nem pontosan meghatározott időpontban EU-taggá válna, és a NATO 5. cikkéhez hasonló biztonsági garanciákat kapna.

Hogy a vasárnapi tárgyalás Trump-tal döntő előrelépést hoz-e, az még kérdéses. Zelenszkij elsősorban az ukrán biztonsági garanciákról szeretne tárgyalni egy esetleges fegyverszünet esetén – ezt előzetesen is jelezte.

A területi kérdések azonban valószínűleg szintén kritikus pontot fognak jelenteni. Washington azt szeretné, ha Kijev lemondana Kelet-Ukrajna teljes területéről. Moszkva szintén a Donbass teljes átadását követeli. A jelenlegi 20 pontos tervben azonban a frontvonalat csak „befagyasztják”.

Trump és Zelenszkij ellentmondásos nyilatkozatokat tesznek

Érdekes, hogy Zelenszkij és Trump a találkozójuk előtt ellentmondásos nyilatkozatokat tettek a tárgyalások állásáról. Az ukrán elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna között kidolgozott 20 pontos tervezet 90 százalékban elkészült.

Trump visszafogta ezt az optimizmust. A Politico amerikai napilapnak adott interjújában kijelentette, hogy az ukrán kormányfőnek „semmi sem jár”, amíg „én nem hagyom jóvá”. „Majd meglátjuk, mi van nála” – mondta az amerikai elnök.

A háborúzó felek közötti megállapodás nem várható

A két államfő találkozása előtt Zelenskyj az X-en beszámolt az Ukrajnát ért, több száz drón és rakéta által végrehajtott támadásokról. Néhány régióban nincs áram és fűtés, írta december 27-i bejegyzésében. Azt is kifogásolta: „Hol van Oroszország válasza az Egyesült Államok és a világ háború befejezésére irányuló javaslataira?”

A Kreml azonban reagált. Oroszország külügyminiszter-helyettese, Szergej Rjabkov pénteken kijelentette, hogy a jelenlegi béketerv-tervezet „radikálisan eltér” attól a szövegtől, amelyről Oroszország az Egyesült Államokkal tárgyalt. Ukrajna „torpedózná” a békefolyamatot.

Vlagyimir Putyin, a Kreml vezetője pedig egy szombat este közzétett videóban azzal vádolta Zelenszkijt, hogy nem érdekli a békeszerződés. Azzal fenyegetőzött, hogy ha Kijev nem enged, akkor Oroszország erőszakkal fogja érvényesíteni céljait.

Egy dolog biztos: a jelenlegi találkozón Trump mellett egyetlen orosz képviselő sem vesz részt. A háborúzó felek közötti megállapodás tehát nem várható. Az európaiak is csak kívülről figyelhetik a találkozót.

Zelenszkij konzultálni akar az európai államfőkkel

Zelenszkij azonban az amerikai elnökkel folytatott megbeszélése után konzultálni akar az európai állam- és kormányfőkkel.