2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Putyin több mint 16 órán át bombázza Kijevet

Trump és Zelenskyj találkozója előtt

MH
 2025. december 28. vasárnap. 10:47
Megosztás

A december 27-i orosz légitámadások során Kijevben egy férfi meghalt és legalább 32 ember megsérült. A jelentések szerint a támadások több mint 16 órája tartanak, és drónok és rakéták bevetésével zajlanak.

Putyin több mint 16 órán át bombázza Kijevet
Az ukrajnai Szumi régió településeit is folyamatos orosz dróntámadások érik
Fotó: AFP/Ukrainian State Emergency Service/Handout

Az ukrán hírportál „Ukrajinska Prawda” jelentése szerint egy masszív orosz légitámadásban Kijevben december 27-én eddig legalább egy ember meghalt. A támadás több mint 16 órája szinte folyamatosan tart, amint arról különböző felhasználók számolnak be a közösségi média platformon, az X-en.

Legalább 32 ember, köztük két gyermek, megsérült a drónok és rakéták becsapódásakor.

Az ukrán légvédelem szerint összesen 503 orosz légi célpontot fogtak el. Ennek ellenére körülbelül 30 helyszínen becsapódások történtek. A támadásra mindössze egy nappal azelőtt került sor, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglátogatta volna Donald Trump amerikai elnököt. A médiaértesülések szerint Zelenszkij Trumpnál fegyverszünetet szeretne elérni Oroszországgal - írja a focus.de.

Infrastruktúra és polgári létesítmények megrongálódtak

Az ukrán belügyminisztérium emellett jelentős károkról számolt be a polgári infrastruktúrában. Az „Ukrajinska Prawda” jelentése szerint Kijevben több mint tíz lakóház, több magánház és egyéb polgári létesítmények sérültek meg.

A közösségi médiában terjedt egy térkép, amely a kijevi és más városok elleni támadás során a orosz drónok repülési útvonalait mutatja.

Egy másik videó állítólag azt mutatja, ahogy egy Shahed drón eltalál egy villamosvezetéket, letér a pályájáról és lezuhan. Röviddel előtte lövés hangja hallatszik, ami arra utalhat, hogy az ukrán légvédelem lelőtte. A légitámadások során egy vízerőmű is tűz alá került.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink