Putyin több mint 16 órán át bombázza Kijevet

A december 27-i orosz légitámadások során Kijevben egy férfi meghalt és legalább 32 ember megsérült. A jelentések szerint a támadások több mint 16 órája tartanak, és drónok és rakéták bevetésével zajlanak.

Az ukrán hírportál „Ukrajinska Prawda” jelentése szerint egy masszív orosz légitámadásban Kijevben december 27-én eddig legalább egy ember meghalt. A támadás több mint 16 órája szinte folyamatosan tart, amint arról különböző felhasználók számolnak be a közösségi média platformon, az X-en.

Legalább 32 ember, köztük két gyermek, megsérült a drónok és rakéták becsapódásakor.

Az ukrán légvédelem szerint összesen 503 orosz légi célpontot fogtak el. Ennek ellenére körülbelül 30 helyszínen becsapódások történtek. A támadásra mindössze egy nappal azelőtt került sor, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglátogatta volna Donald Trump amerikai elnököt. A médiaértesülések szerint Zelenszkij Trumpnál fegyverszünetet szeretne elérni Oroszországgal - írja a focus.de.

Infrastruktúra és polgári létesítmények megrongálódtak

Az ukrán belügyminisztérium emellett jelentős károkról számolt be a polgári infrastruktúrában. Az „Ukrajinska Prawda” jelentése szerint Kijevben több mint tíz lakóház, több magánház és egyéb polgári létesítmények sérültek meg.

A közösségi médiában terjedt egy térkép, amely a kijevi és más városok elleni támadás során a orosz drónok repülési útvonalait mutatja.

Egy másik videó állítólag azt mutatja, ahogy egy Shahed drón eltalál egy villamosvezetéket, letér a pályájáról és lezuhan. Röviddel előtte lövés hangja hallatszik, ami arra utalhat, hogy az ukrán légvédelem lelőtte. A légitámadások során egy vízerőmű is tűz alá került.