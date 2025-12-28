Pszichiátriai kezelésre utalták a párizsi késelés gyanúsítottját

„A gyanúsított őrizetét szombat este feloldották, mivel az orvosi vizsgálat alapján azt egészségi állapotával összeegyeztethetetlennek ítélték. Pszichiátriai osztályra szállították” - közölte az ügyészség az AFP francia hírügynökséggel.

A pénteken három különböző metróállomáson történt támadások után az elkövető elmenekült. Az ügyészség tájékoztatása szerint a metró térfigyelő kameráinak felvételei alapján azonosították, és mobiltelefonjának helymeghatározása segítségével a Párizstól északra fekvő Val-d'Oise-ban elfogták.

A belügyminisztérium közlése szerint a Maliból származó 25 éves férfi illegálisan tartózkodik az országban. A hatóságok előtt már korábban is ismert volt kábítószer hatása alatt elkövetett rongálásért, és 2024 januárjában súlyos lopás és nemi alapú erőszakcselekmény miatt ítélték el, majd bebörtönözték. Júliusban szabadult, kötelezték, hogy hagyja el Franciaország területét, de ez adminisztratív okokból nem valósult meg.

Laurent Nunez francia belügyminiszter a múlt héten felszólította a prefektusokat és a biztonsági felelősöket, hogy az újév közeledtével a „legnagyobb éberséget” tanúsítsák, különösen „a terrorfenyegetés nagyon magas szintje” miatt, és kérte, hogy fordítsanak különös figyelmet a tömegközlekedésre.