NABU: Ukrán parlamenti képviselők kaptak kenőpénzt a szavazataikért

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) közös fedett művelet keretében felszámolt egy bűnszervezetet, amelyben parlamenti képviselők is részt vettek.

A nyomozás eddigi adatai alapján a bűnözői csoport tagjai szisztematikusan kaptak jogtalan előnyt, azaz kenőpénzt azért, hogy meghatározott módon szavazzanak a kijevi parlamentben. Az ukrán korrupcióellenes szervek hangsúlyozták, hogy az akció sikeresen zárult, azonban a gyanúsítottak pontos számáról vagy személyazonosságáról egyelőre nem adtak tájékoztatást.

Az ügyészség és a nyomozó hatóság jelezte, hogy a bűnszervezet működésének részleteit és a konkrét vádakat a későbbiekben hozzák nyilvánosságra - írja a KárpátHír.