Külföld
NABU: Ukrán parlamenti képviselők kaptak kenőpénzt a szavazataikért
Ellenszolgáltatásért cserébe befolyásolták a törvényhozói munkát
Az ukrán NABU-tisztek több embert is őrizetbe vettek vesztegetés gyanúja miatt (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/National Anti-Corruption Bureau of Ukraine
A nyomozás eddigi adatai alapján a bűnözői csoport tagjai szisztematikusan kaptak jogtalan előnyt, azaz kenőpénzt azért, hogy meghatározott módon szavazzanak a kijevi parlamentben. Az ukrán korrupcióellenes szervek hangsúlyozták, hogy az akció sikeresen zárult, azonban a gyanúsítottak pontos számáról vagy személyazonosságáról egyelőre nem adtak tájékoztatást.
Az ügyészség és a nyomozó hatóság jelezte, hogy a bűnszervezet működésének részleteit és a konkrét vádakat a későbbiekben hozzák nyilvánosságra - írja a KárpátHír.