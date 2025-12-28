2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

NABU: Ukrán parlamenti képviselők kaptak kenőpénzt a szavazataikért

Ellenszolgáltatásért cserébe befolyásolták a törvényhozói munkát

MH
 2025. december 28. vasárnap. 22:11
Frissítve: 2025. december 29. 9:41
Megosztás

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) közös fedett művelet keretében felszámolt egy bűnszervezetet, amelyben parlamenti képviselők is részt vettek.

NABU: Ukrán parlamenti képviselők kaptak kenőpénzt a szavazataikért
Az ukrán NABU-tisztek több embert is őrizetbe vettek vesztegetés gyanúja miatt (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/National Anti-Corruption Bureau of Ukraine

A nyomozás eddigi adatai alapján a bűnözői csoport tagjai szisztematikusan kaptak jogtalan előnyt, azaz kenőpénzt azért, hogy meghatározott módon szavazzanak a kijevi parlamentben. Az ukrán korrupcióellenes szervek hangsúlyozták, hogy az akció sikeresen zárult, azonban a gyanúsítottak pontos számáról vagy személyazonosságáról egyelőre nem adtak tájékoztatást.

Az ügyészség és a nyomozó hatóság jelezte, hogy a bűnszervezet működésének részleteit és a konkrét vádakat a későbbiekben hozzák nyilvánosságra - írja a KárpátHír.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink