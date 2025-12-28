Moszkva figyelmeztet, az európai csapatok „célpontok” lesznek

Moszkva figyelmeztetett, hogy az Ukrajnába küldött európai csapatok legitim célpontokká válnak az orosz fegyveres erők számára, mielőtt az ukrán vezető, ma döntő béketárgyalásokat folytat amerikai kollégájával a biztonsági garanciákról.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TASS orosz állami hírügynökség által közzétett nyilatkozatában azzal vádolta az európai politikusokat, hogy ambícióik vezérlik őket Kijevvel való kapcsolataikban, és semmibe veszik Ukrajna népét és saját nemzetüke - írja az Independent.

Zelensky az amerikai elnök floridai rezidenciáján fog tárgyalni Donald Trump-tal a biztonsági garanciákról és a Donyeck és Zaporizzsja körüli területi vitákról.

Putyin figyelmeztette, hogy Moszkva erőszakkal fogja elérni minden célját, ha Ukrajna nem akarja békésen megoldani a konfliktust – írta a TASS vasárnap, alig egy nappal azután, hogy Putyin brutális légitámadást indított Kijev ellen, közel 500 drónnal és 40 rakétával. Ukrajna fővárosának csaknem egyharmada fűtés nélkül maradt a fagyos időjárásiban, és két ember meghalt.

Zelenszkij szerint a kijevi támadás azt mutatja, hogy Putyin „nem akar békét”, miközben ő megerősítette, hogy a 20 pontos béketerv-tervezet „90 százalékban kész”.