Minden előfeltétel megvan egy megállapodáshoz, amely jó Ukrajnának

Donald Trump amerikai elnök úgy véli, hogy minden ok megvan egy „mindenki számára jó” békemegállapodás elérésére. Ezt a kijelentést egy újságírókkal folytatott beszélgetés során tette el egy találkozó elején Volodimir Zelenszkijijrel - írja az Unian.ua .

Így Trump kifejezte meggyőződését, hogy Vlagyimir Putyin „komolyan veszi a békét.”

„Túl sokan haltak meg, és szerintem mindkét elnök megállapodást akar kötni. Valóban hiszem, hogy megvannak a feltételeink egy olyan megállapodáshoz, amely jó lesz Ukrajnának, mindenkinek. Nincs ennél fontosabb,” mondta Trump.



Hozzátette, hogy Ukrajna számára „erős” biztonsági megállapodás lesz, és „az európai országok nagyon aktívan részt vesznek benne.” Trump hangsúlyozta Ukrajna gazdasági előnyeit a háború után.

„Úgy érzem, az európai országok igazán nagyszerűek voltak, nagyon támogatják ezt a találkozót, és alig várják, hogy alkut kössenek. Mind nagyszerű emberek” – mondta az amerikai vezető.

Az újságírók kérdéseire válaszolva a békemegállapodás lehetséges időzítésével kapcsolatban, az amerikai elnök azt mondta, hogy „nincsenek határidői.”

„Az egyetlen határidőm a háború befejezése,” tette hozzá.

Trump tegnap Oroszország által az ukrán energiaszektor elleni hatalmas támadásáról is megszólalt.