Mianmarban a hatalmon lévő junta kezdeményezésére választások kezdődtek

Mianmarban a hatalmon lévő junta kezdeményezésére vasárnap választások kezdődtek, amelyeket a katonai vezetés a demokrácia visszaállításának tekint, közel öt évvel azután, hogy megdöntötte a kormányt és polgárháborút robbantott ki.

A választások „szabadok és tisztességesek” - jelentette ki a junta vezetője, Min Aung Hlaing, miután korán reggel leadta szavazatát az ország adminisztratív fővárosában, Nepjidában. „A választásokat a hadsereg szervezi, nem hagyhatjuk, hogy bemocskolják a nevünket” - tette hozzá.

Aung San Suu Kyi, az ország volt vezetője és Nobel-békedíjas politikusa azonban továbbra is börtönben van, pártját pedig feloszlatták a 2021. februári katonai puccs után, amely véget vetett a demokrácia rövid időszakának az országban.

Az ENSZ, számos nyugati ország és emberi jogi aktivisták elítélték a mostani választást, különösen az ellenzék minden formájának elnyomását.

A mintegy 50 millió lakosú Mianmarban polgárháború dúl, és nem lesznek választások a lázadók által ellenőrzött nagy területeken. A három szakaszban lebonyolítandó választás első része vasárnap reggel 6 órakor kezdődött, többek között Jangonban, Mandalayban és az adminisztratív fővárosban, Nepjidában, amelyeket a junta tart ellenőrzése alatt.

A hadsereg az ország 1948-as függetlenné válása óta irányítja Mianmart, kivéve egy 2011 és 2021 közötti demokratikus időszakot, amely reformok hullámát és derűlátást váltott ki a délkelet-ázsiai ország jövőjét illetően.

Az Ázsiai Szabad Választások Hálózata (Asian Network for Free Elections) szerint azok a pártok, amelyek a legutóbbi, 2020-as választásokon a mandátumok 90 százalékát megszerezték, ezúttal nem szerepelnek a szavazólapokon, miután a junta feloszlatta őket.

A katonai vezetés bejelentette, hogy több mint 200 embert üldöz „a választási folyamat megzavarásának kísérlete” miatt, célba véve minden tüntetést vagy akár kritikát a választásokkal kapcsolatban, amelyek az alsóház körülbelül ötödében nem kerülhetnek megrendezésre.

„Ezek a választások egyértelműen erőszakos és elnyomó légkörben zajlanak” - nyilatkozta a héten Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa.

A választások második fordulója két hét múlva, a harmadik és egyben utolsó forduló pedig január 25-én lesz.