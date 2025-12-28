Ukrajna és Európa nem mutatnak hajlandóságot konstruktív tárgyalásokra – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TASZSZ hírügynökségnek adott interjúban a 2025-ös év eredményeiről.

Szerinte az orosz katonák „szilárdan megragadták a stratégiai kezdeményezést a frontvonalon”, bár az ukrán csapatok nem adják fel a helyzet megváltoztatására irányuló kísérleteiket.

Ugyanakkor szinte egész Európa, néhány kivételtől eltekintve, továbbra is „kitömi” Ukrajnát pénzzel és fegyverekkel, és „a szankciók nyomása alatt a orosz gazdaság összeomlásáról álmodozik” – mondta Lavrov, számol be az oroszhíek.hu

A külügyminiszter Európát „a béke fő akadályának” nevezte Donald Trump kormányának hatalomra kerülése után. „Nem titkolják az Oroszországgal való háború előkészítésére irányuló terveiket” – jelentette ki Lavrov. Hozzátette, hogy az EU-ban „megpróbálták átnyomni a döntést” a befagyasztott orosz eszközök Ukrajnának történő átadásáról, de ez nem sikerült.

A miniszter megjegyezte, hogy Moszkva értékeli Donald Trump amerikai elnök és csapata erőfeszítéseit a békeszerződés elérése érdekében, és „további együttműködésre törekszik az amerikai tárgyalókkal a konfliktus alapvető okait megszüntető, tartós megállapodások kidolgozása érdekében”.