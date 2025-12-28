Komoly nézeteltérések várhatók Zelenszkij és Trump mai találkozóján

A Reuters jelentése szerint komoly vitákra lehet számítani a béketervet illetően. Az ukrán elnök enyhítene a Donbász feladására vonatkozó amerikai javaslaton, miközben Moszkva a régió teljes átadását követeli.

A találkozóra a szombat éjszakai, több száz drónt és rakétát felvonultató orosz támadás árnyékában kerül sor. Zelenszkij szerint ez volt Moszkva „válasza” az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalásokra. A megbeszélésen a Donbász sorsa mellett a zaporizzsjai atomerőmű jövője is napirendre kerül.

Bár Kijev és Washington számos kérdésben egyetért, és a 20 pontos terv 90 százalékban elkészült, a területi kérdések továbbra is megoldatlanok. Moszkva követeli a teljes Donbász átadását, beleértve azokat a területeket is, amelyeket jelenleg az ukrán erők ellenőriznek.

Zelenszkij reméli, hogy sikerül enyhíteni az amerikai javaslaton, amely a teljes ukrán csapatkivonást szorgalmazza a Donbászból. Az ukrán elnök jelezte: ha ez nem sikerül, a hosszú tárgyalások eredményeként létrejött béketervet népszavazásra kell bocsátani.

A Reuters elemzése szerint kérdéses, hogy Vlagyimir Putyin elfogadja-e a floridai tárgyalások eredményét. Az orosz elnök december 19-én megismételte korábbi követeléseit: az ukrán csapatok vonuljanak ki a Donbászból, valamint Zaporizzsja és Herszon megyéből, Ukrajna pedig mondjon le a NATO-csatlakozásról.

Az európai szövetségesek – akik az amerikai támogatású biztonsági garanciák körvonalazásán dolgoznak – osztják Zelenszkij aggodalmát. Attól tartanak, hogy Trump esetleg magára hagyja Ukrajnát, és a háború sújtotta ország támogatásának költségeit teljes egészében Európára hárítja - írja az RBC-Ukraine tudósítása alapján a KárpátHír.