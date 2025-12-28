Külföld
Helyreállították az áramellátást 750 ezer kijevi háztartásban
Kijev sötétségbe borult az újabb orosz rakéta és dróntámadások után
Fotó: AFP/Sergei Gapon
A szombat kora reggeli rakétás és drónos támadás két ember életét követelte, és több mint egymillió háztartás maradt áram nélkül az ukrán fővárosban és környékén.
A DTEK közleményében azt írta, hogy Kijevben, a Dnyeper folyó jobb partján a fogyasztók visszatértek a tervezett áramszünetekhez, a helyzet azonban "súlyosabb" a folyó bal partján, ahol vészhelyzeti áramszünetek vannak érvényben.