Helyreállították az áramellátást 750 ezer kijevi háztartásban

Ukrajna vezető magán energiaellátója, a DTEK vasárnap bejelentette, hogy mintegy 750 ezer kijevi háztartásban helyreállította az áramellátást, egy nappal azután, hogy egy orosz légitámadás miatt kényszerű áramszünetet rendeltek el.

Kijev sötétségbe borult az újabb orosz rakéta és dróntámadások után

A szombat kora reggeli rakétás és drónos támadás két ember életét követelte, és több mint egymillió háztartás maradt áram nélkül az ukrán fővárosban és környékén.

A DTEK közleményében azt írta, hogy Kijevben, a Dnyeper folyó jobb partján a fogyasztók visszatértek a tervezett áramszünetekhez, a helyzet azonban "súlyosabb" a folyó bal partján, ahol vészhelyzeti áramszünetek vannak érvényben.